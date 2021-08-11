أول سباحة مصرية تشارك في أولمبياد 1984: يجب دعم الأبطال المصريين ليتمكنوا من تحقيق بطولات عالمية

قالت نيفين حافظ أول سباحة مصرية تشارك في أولمبياد لوس انجلوس 1984، إن مشاركتها كأول سيدة مصرية في الأولمبياد إحساس رائع .



وأضافت نيفين حافظ في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" إحساس مشاركتي في الأولمبياد إحساس عظيم كوني جزء من منظومة الألعاب الأولمبية".

وتابعت نيفين حافظ :" إحساس المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية مبهر وعظيم يزيدنا فخرا واعتزازا بانتمائنا إلى مصر ".

وأكملت نيفين حافظ: "عندما شاركت في أولمبياد 1984 كان عمري 15 عامًا وعندما أتذكر تفاصيل مشاركتي في الأولمبياد ينتابني إحساس رائع".

ولفتت نيفين حافظ :" الاتحاد الدولي للسباحة هو من يحدد أرقام السباحين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية، وبالحديث عن مشاركة مصر في أوليمبياد طوكيو 2020 في رياضة السباحة أحب أقول إن فريدة عثمان بطلة مصرية ومن نخبة السباحين المتواجدين في العالم، ولكن ينقصنا تواجد منظومة متكاملة لإعداد البطل الأوليمبي، وزعلت من النقد الذي وجه إلى فريدة عثمان بعد إخفاقها في الأولمبياد ويجب دعم فريدة عثمان والابطال المصريين كي يتمكنوا من تحقيق بطولات عالمية".



