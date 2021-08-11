الدوري زملكاوي.. أول تعليق لـ أيمن حفنى عن فوز الزمالك على الاتحاد

علق أيمن حفنى لاعب نادى الزمالك، على فوز فريقه على الاتحاد السكندري بنتيجة 2 - 1، ونشر تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وغرَّد أيمن حفني "الحمد لله 3 نقط غاليين، أداء بطولي من الكل، الدوري زملكاوي إن شاء الله".

و فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام الاتحاد السكندرى ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

افتتح التسجيل للزمالك يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 62 من زمن المباراة ، بعد عرضية قوية من بن شرقي على أثر الكرة الركنية لينقض أوباما برأسة أعلى الكل ويضع الكرة فى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري.

وأدرك التعادل للاتحاد خالد قمر من رأسية في الدقيقة 75 من زمن المباراة ، بعد تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب صبري رحيل .

وسجل هدف الثلاث نقاط للزمالك محمد عبد الشافي فى الدقيقة 83 من زمن المباراة عقب متابعة للكرة العرضية التي أرسلها حمزة المثلوثي من الناحية اليمنى ليستقبلها أوباما برأسه قوية ليتصدى لها الحارس محمد صبحي ويتابعها عبد الشافي فى المرمى .

الزمالك خطف صدارة الدوري ليصبح رصيده من النقاط 67 من 29 لقاء ، فى انتظار نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 41 نقطة من 29 مباراة فى المركز السادس ويضيع آماله فى المشاركة الافريقية .