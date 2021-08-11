‏الطيب شيفو يعيد الأمل للزمالك.. حكاية "عبدالشافي" معشوق "أبناء ميت عقبة"

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عبد_الشافي بعد إحراز محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت أمس بين الفريقين، في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات فيما بين: "‏عملها عبد الشافى وسجل الهدف التاني" و"‏الطيب شيفو يعيد الأمل للزمالك الثانى عبد الشافى".



وتوج النجم محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لنادى الزمالك، بلقب رجل مباراة القلعة البيضاء، أمام الاتحاد السكندرى، بعد إحرازه الهدف الثاني (هدف الفوز والنقاط الثلاث الغالية).

وكتب الحساب الرسمى لنادى الزمالك، عبر حسابه على تويتر: "رجل مباراة اليوم هو محمد عبد الشافى".

وانتقل محمد عبد الشافي إلى الزمالك قادما من فريق المحلة في عام 2009 وشارك أساسيا وكان أحد العناصر التي لاغنى عنها حتى عام 2014 وانتقل بعدها إلى الأهلي السعودي.

ولعب "شيفو" 4 سنوات مع النادي السعودي لدرجة أنه عندما أعير لمدة موسم لنادي الفتح وكان قريبا من الرحيل بشكل نهائي قدم موسما مميزا جعل إدارة النادي السعودي تستعيد خدماته وترفض رحيله عن الفريق وقدم اللاعب فترة مميزة، ثم عاد إلى الزمالك مرة أخرى في 2018.

وحصد محمد عبد الشافي مع الزمالك على كأس مصر في ثلاث مناسبات، ودوري في موسم 2015/2014 والذي شارك في جزء منه قبل الرحيل وحصل على السوبر الإفريقي والسوبر المصري.