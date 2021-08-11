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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 15 سيارة تلقي المخلفات على الطريق الدائري والحر فى القليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،  الحملات التى تقوم بها المحافظة لازالة الاشغالات والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للطرق العامة.

 

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وقال محافظ القليوبية، إنه وجه بعمل أكمنة ليلا ونهارا على الطريق الدائري لضبط السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 12 سيارة كانت تقوم بإلقاء تلك المخلفات ، وتم سحب الرخص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية،  بالإضافة إلى ضبط 3 سيارات تقوم بإلقاء المخلفات على الطريق الحر ، والتي تم ضبطها بالتنسيق مع قيادة الطريق الحر وعرض المخالفين على النيابة العسكرية.
 

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع مديرية الأمن ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحزم على المخالفين.


من ناحية أخرى، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائرى.


وبدأ محافظ القليوبية ، الجولة بتفقد طريق المدرسة اليابانية بمركز بنها، حيث وجه المحافظ برصف الطريق تمهيدا لافتتاح المدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ما تم الانتهاء منها وتسليمها ، حيث تم عمل مقايسة للطريق  بإجمالي أطوال 3 كيلو وتم تكليف مديرية الطرق بالبدء في الرصف خلال أيام.


كما تابع محافظ القليوبية ، جولته بتفقد محيط  قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها بدهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر.
 

واستكمل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بشارع المرجوشي وشارع 25 بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك باستخدام معدات حي شرق وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول حيث تم رفع  أطنان من القمامة بشوارع الحي ومن المحطة الوسيطة وجاري رفع باقي التراكمات ، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات و سرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات.


واختتم  الهجان جولته بمتابعة  أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية،  موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول  للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائرى.

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