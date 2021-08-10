إحالة مسئولين بمركز لقاح كورونا والإدارة الصحية بالقناطر في القليوبية للتحقيق

قرر الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة في القليوبية إحالة طبيب وصيادلة ومدخل البيانات بمركز لقاح سندبيس بالقناطر الخيرية للتحقيق لتركهم العمل، كما تم إحالة المسئولين بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية للتحقيق للتحقيق للتقصير في المتابعة والإشراف على المنشآت الصحية.

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جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة بالقليوبية لتفقد مستشفيات ومراكز تطعيم لقاح كورونا المستجد وذلك في إطار المتابعة المستمرة وتفقد انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



واجري عبد الغني جولة على كل من مستشفى القناطر الخيرية المركزي ومستشفى حميات قليوب حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والحضانات والعناية المركزة وقام بالاطمئنان علي جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي.



كما تم التأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا، ومتابعة جميع الحالات خصوصاً فى فترات النوبتجيات والسهر ومراجعة شبكات الأكسجين والتأكد من توافر المخزون الكافي حرصاً منه علي سلامة وصحة المواطنين ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.



كما انتقل وكيل وزارة القليوبية إلى مراكز تطعيم لقاح الكورونا في كل من الوحدة الصحية بسندبيس ومركز اللقاح بسنديون وذلك لمتابعة الفرق الطبية الخاصة بتطعيم المواطنين ، والتأكد من تواجد الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، واتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والالتزام بقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والتأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ على اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.



وقام الدكتور خالد عبد الغني بإحالة الطبيب والصيادلة ومدخل البيانات بمركز لقاح سندبيس للتحقيق لتركهم العملكذلك إحالة المسئولين بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية للتحقيق للتحقيق للتقصير في المتابعة والإشراف على المنشآت الصحية ، مؤكدا على توالى الزيارات الميدانية خاصة في فترات النوبتجيات والسهر وأيام العطلات والإجازات للتأكد من التزام فرق العمل وتقديم الخدمة الطبية بصورة جيدة و محاسبة المقصرين.



وأعلن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة فى القليوبية استمرار أعمال الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع وفحص الأطفال حديثي الولادة بالمحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن ضعف السمع، وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.



وقال وكيل صحة القليوبية أنه فى إطار الجهود المبذولة للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع وفحص الأطفال حديثي الولادة بالمحافظة ، تحت إشراف الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات، تم تدريب وتسليم 108 ممرضات أجهزة سمعيات، كما تم صيانة 50 جهاز سمعيات قديم لـ 50 وحدة، علي مدار يومي الأحد والإثنين ، مشيرا الى أنه بذلك أصبح إجمالي الوحدات التي يتم بها فحص السمع لحديثى الولادة من سن يوم لـ ٢٨ يوم، 158 وحدة على مستوي المحافظة.