حمام شفاف .. صورة لمرحاض تثير الجدل بين رواد مواقع التواصل

تنتشر فكرة المراحيض العامة في كثير من دول العالم، إلا أن المرحاض له تصميم معين حتى لا يكون مكشوفا للعامة، و لكن صورة لمراحيض في سيدني باستراليا أثارت جدلا كبيرا بين الرواد .

ووفقا لما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن صورة لمراحيض عامة في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة سيدني تسببت في إثارة الضحك والجدل بين الرواد .

ويظهر في الصورة الفراغات الواضحة بين القطع الخشبية المصنوع منها المرحاض، و التي بمجرد حلول المساء وإنارة الضوء تصبح طريقة سهلة لإنتهاك خصوصية الأشخاص الذين يستخدمون المرحاض .

ونشرت شابة عبر حسابها على فيس بوك صورة للمرحاض، و بداخله أحد المواطنين و علقت ساخرة: “ بالتأكيد هناك شئ ما خاطئ، فليس من الطبيعي أن يتم بناء مرحاض بتلك الطريقة المكشوفة” .

جدير بالذكر أن صورة المرحاض المكشوف أثارت الجدل بين الرواد بعد نشر الصورة، و طالبوا بتعديل شكل المراحيض في ذلك الشارع أو إزالتها تماما إحتراما للخصوصية .