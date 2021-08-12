إنجاز جديد لجامعة عين شمس.. الربوت "شمس" الممرضة الآلية تنفذ كافة احتياجات المريض.. وبتتكلم بالعامية.. تصنيعها بتمويل وصناعة ذاتية

_الروبوت "شمس" تعرف علي الخدمات التي تقدمها الممرضة الآلية ..اهم تشخيص المريض
_الروبوت "شمس" الممرضة الالية تنفيذ كافة احتياجات المريض ..وبتتكلم بالعامية
قام فريق بحث لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، بتنفيذ اول روبوت للممرضة الآلية "شمس"، وهو يعتبر أحدث ابتكار من تنفيذ فريق بحثى من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.
وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف الدكتورة نجوى بدر عميدة الكلية.
وجاءت فكرة الممرضة الآلية بعد انتشار فيروس كورونا وضرورة إتباع إجراءات الوقاية والتى تعد قدر المستطاع، حيث حرصت كلية الحاسبات والمعلومات على تنفيذ مشروع يخدم المريض ويستقبل منه كافة المعلومات اللازمة وتقديم النصيحة.
يتحدث العربية الروبوت "شمس" ويستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء، كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض، كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك وفقاً للوجهة المقصودة، كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل وإحضار الدواء من الصيدلية وإعطاءه للمريض.
كما يمكنه تنفيذ التواصل بين المريض والطبيب المعالج عن طريقة خاصية الفيديو كول كما يقوم بعمليات التعقيم.
وأكد الدكتور محمود المتينى أن الجامعة تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الإمكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل و يمكن تعميمه على نطاق واسع، كما تم التوجيه بالتواصل بين فريق كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الطب وكلية التمريض حتى يتم تقديم مشروع متكامل يفى بالأغراض التى خصص لها.
وأكدت الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، ان أول روبوت "ممرضة آلية" سوف يساعد القطاع الصحي ويقلل من نقل العدوي مشيرا الي انه يعمل بكفاءة عالية منوها من تنفيذ فريق بحثى من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس
وأضافت عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، خلال تصريحاتها لصدي البلد انه جاءنا فكرة الممرضة الآلية من الظروف الحالية وهي جائحة كورونا المستجد
وإشارات الدكتورة نجوي ان الممرضة الآلية تتحق الللغة العربية بالأسلوب "العمي" لكي تتعامل مع جميع الفئات ، ويستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء، كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض، كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل وإحضار الدواء من الصيدلية وإعطاءه للمريض.
واكد الدكتور محمد مرعي المسؤل عن المشروع ان الممرضة الآلية تشخص المريض وتقدم له العديد من النصائح واكتشاف الأمراض لدي المريض ،منوها ان الممرضة الآلية سوف تققل من نسبة العدوي .
وقالت الدكتور نجوي بدري عميدة كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس ، إن فكرة أول ممرضة آلية تتحدث العربية بجامعة عين شمس،بدأ العمل على فكرتها منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، من فريق بحثي ذو خبرة علمية قوية حيث يمكنها التعامل مع المريض بشكل سريع وبدقة عالية .
وأضافت الدكتور نجوي خلال تصريحاتها لصدي البلد أن الممرضة الآلية تتحدث اللغة العربية "بالعامية"ومؤكدا انها تم تصنيعها بتمويل وصناعة ذاتية وتتحدث اللغة العربية
وأشارت عميدة كلية حسابات ومعلومات ان الممرضة الالية تستطيع تتعرف على وجه المريض والطبيب والممرضة، وبتقدر تاخد أوامر صوتية وتتواصل مع المريض.
وأوضحت أن المريض يمكنه التحدث مع الممرضة الآلية، كما يستطيع الطبيب إعطاءها الأوامر من خلال العلامات الحيوية من شاشة المريض، ويسجلها في ملف المريض الطبي، كما يمكنها التعرف على الأماكن والحصول على أدوية محددة.
وأكدت الدكتور نجوي ان الموضة الاليه تستطيع تنفيذ وأمر المريض بالإضافة الي إنها تتواصل مع الدكتور عبر الفيديو كوول، وتعمل علي تعقيم للأماكن كغرف العمليات وغيرها من الغرف.
كما شهد أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات بالجامعة و أ.د.وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي ، اختبار أول روبوت( ممرضة آلية) من تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات و المعلومات ، و يحمل اسم (شمس).
و جاءت فكرة الروبوت نابعة من الظروف التي فرضتها الجائحة و ضرورة إتباع إجراءات الوقاية والتي تعد قدر المستطاع ، لذا حرص طلاب كلية الحاسبات و المعلومات على تنفيذ مشروع يخدم المريض ويصب في مصلحة القطاع الصحي بالدرجة الأولى.
و أكد أ.د. محمود المتيني أن الجامعة تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الامكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل و يمكن تعميمه على نطاق واسع ، كما تم التوجيه بالتواصل بين فريق كلية الحاسبات و المعلومات وكلية الطب وكلية التمريض حتى يتم تقديم مشروع متكامل يفي بالأغراض التي خصص لها.
و أشارت أ.د. نجوى بدر أن الروبوت (شمس )يتحدث العربية و يستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء، كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض ، كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك وفقاً للوجهة المرادة. كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل و إحضار الدواء من الصيدلية وإعطاءه للمريض.كما يمكنه تنفيذ التواصل بين المريض والطبيب المعالج عن طريقة خاصية الفيديو كول كما يقوم بعمليات التعقيم.