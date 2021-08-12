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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إنجاز جديد لجامعة عين شمس.. الربوت "شمس" الممرضة الآلية تنفذ كافة احتياجات المريض.. وبتتكلم بالعامية.. تصنيعها بتمويل وصناعة ذاتية

الربوت شمس الممرضة
الربوت "شمس" الممرضة الالية

_الروبوت "شمس" تعرف علي الخدمات التي تقدمها الممرضة الآلية  ..اهم تشخيص المريض

_الروبوت "شمس" الممرضة الالية تنفيذ كافة احتياجات المريض ..وبتتكلم بالعامية

 

قام فريق بحث لكلية  الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، بتنفيذ اول  روبوت للممرضة الآلية "شمس"،  وهو يعتبر أحدث ابتكار من تنفيذ فريق بحثى من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.

 

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف الدكتورة نجوى بدر عميدة الكلية.


وجاءت فكرة الممرضة الآلية بعد انتشار فيروس كورونا وضرورة إتباع إجراءات الوقاية والتى تعد قدر المستطاع، حيث حرصت كلية الحاسبات والمعلومات على تنفيذ مشروع يخدم المريض ويستقبل منه كافة المعلومات اللازمة وتقديم النصيحة.

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يتحدث العربية  الروبوت "شمس" ويستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء، كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض، كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك وفقاً للوجهة المقصودة، كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل وإحضار الدواء من الصيدلية وإعطاءه للمريض.

كما يمكنه تنفيذ التواصل بين المريض والطبيب المعالج عن طريقة خاصية الفيديو كول كما يقوم بعمليات التعقيم.


وأكد الدكتور محمود المتينى أن الجامعة تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الإمكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل و يمكن تعميمه على نطاق واسع، كما تم التوجيه بالتواصل بين فريق كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الطب وكلية التمريض حتى يتم تقديم مشروع متكامل يفى بالأغراض التى خصص لها.

 


وأكدت  الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، ان أول روبوت "ممرضة آلية" سوف يساعد القطاع الصحي ويقلل من نقل العدوي مشيرا الي انه يعمل بكفاءة عالية منوها من تنفيذ فريق بحثى من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس


وأضافت عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، خلال تصريحاتها لصدي البلد انه جاءنا فكرة الممرضة الآلية من الظروف الحالية وهي جائحة كورونا المستجد

 

وإشارات الدكتورة نجوي ان الممرضة الآلية تتحق الللغة العربية بالأسلوب "العمي" لكي تتعامل مع جميع الفئات  ،  ويستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء، كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض، كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل وإحضار الدواء من الصيدلية وإعطاءه للمريض.

واكد الدكتور محمد مرعي المسؤل عن المشروع ان الممرضة الآلية تشخص المريض وتقدم له العديد من النصائح واكتشاف الأمراض لدي المريض ،منوها ان الممرضة الآلية سوف تققل من نسبة العدوي  .

 


وقالت الدكتور نجوي بدري عميدة كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس ، إن فكرة أول ممرضة آلية تتحدث العربية بجامعة عين شمس،بدأ العمل على فكرتها منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، من فريق بحثي ذو خبرة علمية قوية حيث يمكنها التعامل مع المريض بشكل سريع وبدقة عالية .


وأضافت الدكتور نجوي خلال تصريحاتها لصدي البلد أن الممرضة الآلية تتحدث اللغة العربية "بالعامية"ومؤكدا انها تم  تصنيعها بتمويل وصناعة ذاتية وتتحدث اللغة العربية

 

وأشارت عميدة كلية حسابات ومعلومات ان الممرضة الالية تستطيع تتعرف على وجه المريض والطبيب والممرضة، وبتقدر تاخد أوامر صوتية وتتواصل مع المريض.


وأوضحت أن المريض يمكنه التحدث مع الممرضة الآلية، كما يستطيع الطبيب إعطاءها الأوامر من خلال العلامات الحيوية من شاشة المريض، ويسجلها في ملف المريض الطبي، كما يمكنها التعرف على الأماكن والحصول على أدوية محددة.


وأكدت الدكتور نجوي ان الموضة الاليه  تستطيع تنفيذ وأمر المريض  بالإضافة الي  إنها تتواصل مع الدكتور عبر الفيديو كوول، وتعمل علي تعقيم للأماكن كغرف العمليات وغيرها من الغرف.

 

كما شهد أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات بالجامعة و أ.د.وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي ، اختبار أول روبوت( ممرضة آلية) من تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات و المعلومات ، و يحمل اسم (شمس).
و جاءت فكرة الروبوت نابعة من الظروف التي فرضتها الجائحة و ضرورة إتباع إجراءات الوقاية والتي تعد قدر المستطاع ، لذا حرص طلاب كلية الحاسبات و المعلومات على تنفيذ مشروع يخدم المريض ويصب في مصلحة القطاع الصحي بالدرجة الأولى. 
و أكد أ.د. محمود المتيني أن الجامعة تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الامكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل و يمكن تعميمه على نطاق واسع ، كما تم التوجيه بالتواصل بين فريق كلية الحاسبات و المعلومات وكلية الطب وكلية  التمريض حتى يتم تقديم مشروع متكامل يفي  بالأغراض التي خصص لها.


و أشارت أ.د. نجوى بدر أن الروبوت  (شمس )يتحدث العربية و يستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء،  كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض ، كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك وفقاً للوجهة المرادة.  كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل و  إحضار الدواء من الصيدلية وإعطاءه للمريض.كما يمكنه تنفيذ التواصل بين المريض والطبيب المعالج عن طريقة خاصية الفيديو كول كما يقوم بعمليات التعقيم.

فيروس كورونا رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس عين شمس الدكتور محمود المتيني

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