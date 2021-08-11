نيللي كريم زوجة خائنة في فيلم 30 مارس

تستعد الفنانة نيللي كريم لإطلاق فيلمها 30 مارس قريبًا في دور العرض، حيث تقوم خلال أحداثه بشخصية زوجة خائنة تتحايل على زوجها من أجل مصالح شخصية.

وتتعاون نيللي كريم في فيلم 30 مارس للمرة الخامسة مع شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، الفيلم من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك النجمة نيللي كريم في بطولة الفيلم النجوم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندى موسى ومحمد شاهين.

تأسست شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني على يد المنتجة والمؤلفة مي مسحال، ويستكمل نجلها راني مسحال مسيرة الشركة العريقة في عالم السينما بعد تعمقه في صناعة السينما ودراسته التصوير في MetFilm School London.

اشتهرت الشركة بإنتاج أعمال فنية رائعة مثل أفلام رومانتيكا وليه يا بنفسج والذي انضم إلى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

وتعاونت الشركة مع كبار النجوم أمثال محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، وإلهام شاهين، كما اشتهرت أيضًا بجرأتها في اكتشاف النجوم، فهي أول من منحت مساحات أكبر لنجوم مثل أحمد السقا، نيللي كريم، رامز جلال.

كما اكتشفت النجم مصطفى شعبان ومنحته أدوار البطولة، ومن خلال المنتج ومدير التصوير راني مسحال تسعى الشركة إلى استكمال التاريخ الذي كتبته المنتجة مي مسحال، من خلال أعمال سينمائية قادمة، تمتاز بنفس القوة والجرأة التي اشتهرت بها الشركة لسنوات.