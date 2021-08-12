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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 12 -8- 2021

ارشيفيه
ارشيفيه

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الخميس 12 -8 2021، في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية


عيار 24  873 جنيه إلى 875 جنيه
عيار 22  800 جنيه إلى 802 جنيه
عيار 21  764 جنيه إلى 766 جنيه
عيار 18  655 جنيه إلى 657 جنيه
عيار 14  509 جنيه إلى 511 جنيه
عيار 12  437 جنيه إلى 438 جنيه
الاونصة 27,155 جنيه إلى 27,226 جنيه
الجنيه الذهب 6,112 جنيه إلى 6,128 جنيه
الكيلو 873,143 جنيه إلى 875,429 جنيه

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

سعر الذهب اليوم الخميس سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجرام من عيار 22

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