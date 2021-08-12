ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الخميس 12 -8 2021، في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية



عيار 24 873 جنيه إلى 875 جنيه

عيار 22 800 جنيه إلى 802 جنيه

عيار 21 764 جنيه إلى 766 جنيه

عيار 18 655 جنيه إلى 657 جنيه

عيار 14 509 جنيه إلى 511 جنيه

عيار 12 437 جنيه إلى 438 جنيه

الاونصة 27,155 جنيه إلى 27,226 جنيه

الجنيه الذهب 6,112 جنيه إلى 6,128 جنيه

الكيلو 873,143 جنيه إلى 875,429 جنيه

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.