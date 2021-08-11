مصرع فني صيانة سقط عليه محول كهرباء بالشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة الشرقية مجموعة من الصور، تؤكد مصرع فني صيانة بجهاز مدينة العاشر من رمضان عقب سقوط محول كهرباء أثناء تركيبه في المجاورة السابعة والأربعين بمدينة العاشر من رمضان.

فيما سادت حالة من الحزن على فراق الراحل وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد والثناء على أخلاقه وتفانيه في العمل.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من أحد المستشفيات بمدينة العاشر من رمضان، بوصول فني صيانة بجهاز مدينة العاشر من رمضان، ووفاته فور وصوله عقب سقوط محول كهرباء أثناء نقله وتركيبه بالمجاورة السابعة والأربعين بمدينة العاشر من رمضان.