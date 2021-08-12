المعلمة القدوة على مستوى الجمهورية.. استغلت الطبيعة التي يعيش فيها الأطفال لتوصيل الرسالة التعليمية

قالت فاطمة عبد الحي سليمان، معلمة رياض الأطفال بمعهد الشهيد حمادة فتحى الابتدائى الأزهرى بمدينة الحسنة فى وسط سيناء،والفائزة بلقب المعلمة القدوة لرياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية علي مستوي الجمهورية ، انها استغلت الطبيعة التي يعيش فيها الأطفال من أجل تحقيق حلمها بتوصيل الرسالة التعليمية وتغيير المفاهيم وتعديل السلوك علي مدي عام كامل .

وأكدت المعلمة انها تمكنت من عرض ١٤ فيديو مختلف علي فلاشه يحمل كل منها نشاط مختلف لعرضها علي الأطفال من أجل تحقيق الغذاء الصحي والتوعية الغذائية، و ربطهما بالتوعية الدينية .وكان دليلها اليوم العالمي للغذاء

وأكدت فاطمة علي أن الأغذية والفاكهة التي وردت في القرآن الكريم ، كانت طريقها لتحقيق أهداف الرسالة التي تابعها ايمن عفيفي موجة رياض الأطفال بالحسنة .

علاوة علي التواصل مع أولياء الأمور في المنازل، من اجل تناول غذاء صحي مناسب للأطفال ، وفق ما جاء في القرآن الكريم.

كما كانت

وأكدت المعلمة فاطمة ان فترة كورونا ، مفيدة جدا في تحقيق الهدف من الرسالة التعليمية ، وذلك باتباع نظام غذائي مناسب والتركيز علي الأغذية التي تكسب الجسم مناعة لدي الأطفال وكذلك باقي أفراد الأسرة.



وأكدت علي انها كانت تجري مسابقات لحظية،لتحقيق تنافس بين الإطفاء وكذلك التواصل مع أولياء الأمور والمتابعة المستمرة من جانب موجة رياض الأطفال بالحسنة.

كل هذا كان له مردود إيجابي لدي الأطفال بوجود تنافس فيما بينهم ، وزيادة اعداد المتقدمين للالتحاق برياض الأطفال، وتفوق ملحوظ في صفوف المرحلة الابتدائية، وكذلك اكتساب الأطفال معلومات جديدة تربطهم بمتغيرات الحياة مقارنة بأقرانهم في المدن.

وقالت إنها استخدمت وسائل تعليمية من البيئة المحلية في تعليم الأطفال من أجل فهم الرسالة التعليمية ، وقيام الطفل بصناعة الحروف والأشكال ومفردات الطبيعة بالصلصال، لإعداد جيل قادر علي التعامل مع التكنولوجيا والاطلاع علي كل ما هو جديد. .

وأكدت علي أن الدعم الذي لاقته من جانب فضيلة الشيخ محسن أبو القاسم رئيس منطقة الأزهر بشمال سيناء ، ومحمد عبد العظيم مدير عام العلوم الثقافية ، وخالد برهامي مدير إدارة رياض الأطفال، وسلوي نجاتي الموجة العام لرياض الأطفال بالمنطقة الأزهرية ، كان له كبير الأثر للفوز بالمسابقة لوجود رؤية ثاقبة لديهم في ان حجم الأعمال ونتائجها كفيلة بدخول المسابقة والتنافس مع باقي المحافظات، وذلك وذلك من أجل أن تكون محافظة شمال سيناء حاضره ،في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة من أجل الحرب علي الإرهاب، وقد كانت نظرتهم في محلها.

شكرا للقيادة السياسية

وقدمت المعلمة فاطمة عبد الحي ، شكرها للقيادة السياسية وخاصة الرئيس السيسي الذي يولي سيناء اهتمام كبير لإقامة نزيد من المشروعات التنموية والخدمية حيث تري أن سيناء بفصل هذا الاهتمام ستكون في منطقة متميزة تحقق الاستغلال الأمثل وثرواتها ورفع مستوي المعيشة في سيناء، خاصة بعد نجاح قواتنا المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب في سيناء.

وقالت أنها حاصلة علي بكالوريوس تربية دبلوم في التربية الخاصة ، وهي متزوجة من عام ٢٠١٤م وزوجها بعمل ندرس ولديها ولد وبنت في عمر الزهور.

