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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 أغسطس 2021

صدى البلد

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 12 أغسطس 2021، 4 محرم 1442 هجرية.

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2021
نستعرض خلال السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الخميس في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في القاهرة
أذان الفجْر 03:46 ص

الشروق 05:21  ص

أذان الظُّهْر 12:00 م

أذان العَصر 3:37 م

أذان المَغرب 06:39 م

أذان العِشاء 8:3 م 
 

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