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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شوربة الخضار للشيف نجلاء الشرشابي

شوربة الخضار
شوربة الخضار

تريد الكثير من النساء تعلم طريقة عمل شوربة الخضار للمريض للتمكن من تقديم أكلة صحية ومغذية تناسب حالة التعب والمرض التى يكون فيها الإنسان ولا يستطيع تناول الأطعمة المسبكة والمقلية لأنها صعبة الهضم.

وينصح الأطباء بأن تكون طريقة عمل شوربة الخضار للمريض معتمدة على الخطوات الصحية والمواد الطبيعية التي تساعد في تحسين حالة المريض مثل الخضراوات الطازجة التي تحتوي على عناصر غذائية تساعد في تقوية الجهاز المناعي مثل البصل وتقلب جيدا.

وتعتمد طريقة عمل شوربة الخضار للمريض ليس فقط على العناصر الغذائية الموجودة في الخضراوات التي يحتاجها الجسم لرفع المناعة، وبالتالي التمكن من مقاومة المرض المصاب به الشخص والتعافي بسرعة، ولكن يجب أن تحتوي أيضا على قدر من الكربوهيدرات والنشويات الطبيعية التي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة والقوة اللازمة لكي يتمكن الإنسان من ممارسة المهام والأنشطة التي ينبغي عليه القيام بها، بالتالي تتم إضافة قطع البطاطس ولسان العصفور لهذا النوع من الشوربة.

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لذا نقدم لكم طريقة عمل شوربة الخضار للمريض بلسان العصفور بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج “على قد الإيد” على قناة “سي بي سي سفرة”.


مقادير شوربة الخضار للمريض لسان عصفور:
 

كوب من مكعبات بطاطس 
كوب من مكعبات جزر
كوب من مكعبات بسلة 
ربع كوب لسان عصفور
2 ملعقة زيت طهي

4 كوب شوربة 
ملح 

فلفل أسود
بصل مفروم

طريقة عمل شوربة الخضار للمريض بلسان العصفور 


* في طاسة بها ملعقة زبدة على زيت طهي قومي بتحمير لسان العصفور ويقلب جيدا ثم في طاسة أخرى ضعى ملعقة زبدة على زيت طهى وسيحيهما معا ثم حمري فيهما الخضار جيدا.

* ضعي خليط الخضار على خليط لسان العصفور وقلبيهما معا جيدا ثم نضيف التوابل ونستمر فى التقليب حتى يصبح لون اللسان العصفور اللون الذهبي الغامق التقليدي المعروف ثم ضعي 4 أكواب شوربة ويفضل أن تكون الفراخ.

 * اتركي شوربة الخضار على نار هادئة حتى تمام النضج وتقدم ساخنة، ويمكن أن يتم تناول القليل من العيش البلدي معها، كما يمكن إضافة القليل من الليمون، وذلك حسب الرغبة.

الخضار شوربة الخضار للمريض طريقة عمل شوربة الشيف

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