الموالح تستحوذ على 45% من صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر 2021

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 1.803 مليون طن موالح خلال الفترة من ” سبتمبر 2020- يونيو 2021″ بقيمة 843.155 مليون دولار.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس والذي حصل “صدى البلد ” على نسخة منه، استحواذ صادرات الموالح على 45% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020، و مستحوذه على 38% من اجمالي قيمة صادرات القطاع.

وارتفعت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل نحو 2.215 مليار دولار مقابل 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019 لتسجل نموا قدره 10%.

وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يونيو 2021 لتسجل نحو 3.971 مليون طن مقابل 3.755 مليون طن خلال نفس الفترة من 2020/2019 بنمو 5.7%.