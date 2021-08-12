تعاون مشترك بين جامعة طنطا والصحة لوضع آليات مواجهة الموجه الرابعة لكورونا

أعلن مجلس إدارة جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي اليوم عن عقد برتوكول تعاون مشترك بين مديري المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب للدراسات العليا، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور محمد البديوي مدير المستشفى الرئيسي.

كما أعطي رئيس جامعة طنطا خلال اللقاء بدعم الإجراءات الاحترازية واستعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة تداعيات «الموجة الرابعة» لفيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة والسكان عن احتمالية دخول الموجة الرابعة من كورونا مطلع أكتوبر المقبل.

أكد د. محمود ذكى توفير كافة سبل الدعم لمديرية الصحة لخدمة أهالي الغربية في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطنين سواء داخل المستشفيات العادية أو مستشفيات العزل، كما ناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والبعد عن التكدس أو التجمعات الكبيرة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم .

وقال د. أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم وضع خطة متكاملة لتوفير اللقاحات لأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالجامعة، إلى جانب خطة مستقبلية لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا حال حدوثها.

وأكد عميد طب طنطا على توفير كافة سبل الدعم اللازم مستشفيات العزل التابعة لمديرية الصحة بالغربية وتزويدها بالتخصصات النادرة من أساتذة كلية الطب بالجامعة.

من جانبه أشاد د. عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية دور جامعة طنطا الرائد في مواجهة كورونا منذ بدايتها وحتى الآن، من استقبال حالات الطوارئ وتخصيص مستشفى للعزل، فضلا عن تبادل المعلومات بشكل مستمر .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه جارى تطعيم كافة المنتسبين لجامعة طنطا، وتخصيص فرق متنقلة يوميًا لتوفير اللقاح لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والهيئات والمصانع على مستوى كافة مراكز. المحافظة، مشيرًا إلى أنه تقرر تطعيم المسافرين للخارج اعتبارًا من الخميس القادم .

كما وجه الشكر لعميد طب طنطا بتوفير عدد كبير من مدربين الزمالة المصرية من أساتذة طب طنطا باختيار أحدهم مساعدًا لوكيل وزارة الصحة بالغربية لشؤون الزمالة وآخر لشؤون جودة التعليم الطبي.