إصابة طفلة برش خرطوش خلال نقل عفش عروس بالشرقية

أصيبت طفلة 15 سنة بطلق خرطوش بالوجه خلال نقل مفروشات عروسة وتصادف تواجد الطفلة بشرفة منزلها، وتم القبض على المتهمين وإحالتهما الي النيابة العامة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مستشفى أبو كبير بوصول "فرح ح" 15 سنة مصابة بطلق خرطوش بالوجه وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

فيما أكدت التحريات الأولية انه أثناء قيام عدد من الشباب بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بنقل مفروشات عروسة تصادف وقوف المجنى عليها بشرفة منزلها ثمت حدثت إصابتها.

تم ضبط كلا من "أحمد ال أ م ال" وشقيقه" العربى" مقيمان مركز أبوكبير، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16834 جنايات مركز ابوكبير لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها والاستعلام عن حالة المصابة، وإرسال حرز السلاح النارى فرد الخرطوش المضبوط إلى قسم الأدلة الجنائية لفحصه.

وفي سياق اخر فقد لقي شخص مصرعه وأصيب 13 اخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية بالطريق الدائري الإقليمي اعلي نزلة طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات القريبة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري الإقليمي اعلي نزلة طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي وتبين مصرع شخص وإصابة 13 اخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل 12 مصابا إلى مستشفى بلبيس واخر إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.