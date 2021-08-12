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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم العالمي للشباب.. من (19 -29 سنة) 19.7‎% الطلاق بين الذكور و‎ 39.5الإناث

صدى البلد

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام  منذ عام 1998، بهدف الاحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها جميعاً للمشاركة  في الحياة  العامة والعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 وفِي إطار ذلك نرصد حالات الزواج والطلاق بين الشباب في مصر وفقا لآخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 

طبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق  عام 2019،  بـلـغت نسبـة حــالات الـزواج للـذكــور في الـفئة الـعمرية    (18-29 سنه) 59.7 ٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال   عام 2019 مقابل 82,3٪ للإنـــــاث.

ووفقا للبيانات الإحصائية، بـلـغت نسبـة  إشـهادات الطـلاق للـذكـور في الفئة العمرية (18 - 29 سنة)  19.7٪ من إجمالي  إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2019 مقابل 39.6٪ للإنـــاث.

وأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» أن الزواج في مصر أضعاف الطلاق، وعقود الزواج في عام 2020 وصلت إلى 876 ألف حالة زواج، أما حالات الطلاق من العام نفسه وصلت إلى 213 ألف حالة طلاق»
 

طبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2019 بلـــغ معـــدل الوفيـــات بين الشبــــاب فـــي الفــئة العمرية (15-29 سنه) 0.8  لكــــل ألـــف  شـــــاب  (1.0 لكل ألف من الذكــــور ،  0,5 لكل ألف من الإنـــــاث).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عقود الزواج حضرة المواطن في اليوم العالمى معدل الوفيات حالات الطلاق

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