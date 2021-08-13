وزير المجالس النيابية: أرشفة و رقمنة كل المستندات استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ان مجلس النواب ينتقل للعاصمة الإدارية الجديدة فور جاهزية المبني ، موضحا أن المبني مجهز وفقا لأحدث التقنيات و اللوجستيات و التي تختلف تماما لأنها تتم وفق احدث التقنيات في العالم.

و أشار وزير شئون المجالس النيابية في تصريحات خاصةً لـ"صدي البلد "، الى أن قمت بعدة زيارات للعاصمة الإدارية آخرها من حوالي شهرين و نصف، و رأيت ان العمل يجري على قدم و ساق ، و في نفس الوقت تقوم وزارة الاتصالات بدور لتطبيق التحول الرقمي و تم أرشفة و رقمنه كل المستندات استعدادا لفكرة الانتقال .



وأوضح وزير شئون المجالس النيابية انه و بمجرد إطلاق إشارة البدء بالانتقال إلي العاصمة الإدارية و فور جاهزية المبني ستتحقق فكرة الانتقال للعاصمة على على ارض الواقع .

وقال وزير شئون المجالس النيابية ان الحكومة دائما في سباق مع الزمن لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الخاصة بإنجاز المشروعات القومية الجديدة مشيرا الى ان الإنجازات التي تتحقق على ارض الواقع تنتقل بالدولة نحو الجمهورية الجديدة .