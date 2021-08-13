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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير المجالس النيابية: أرشفة و رقمنة كل المستندات استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وزير المجالس النيابية
وزير المجالس النيابية

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ان مجلس  النواب ينتقل للعاصمة  الإدارية الجديدة فور جاهزية المبني ، موضحا أن المبني مجهز  وفقا لأحدث التقنيات و اللوجستيات و التي تختلف تماما  لأنها تتم وفق احدث التقنيات في العالم.

 

و أشار وزير شئون المجالس النيابية في تصريحات  خاصةً لـ"صدي البلد "، الى أن قمت بعدة زيارات للعاصمة الإدارية آخرها من حوالي شهرين و نصف، و رأيت ان العمل يجري على قدم و ساق  ،  و في نفس الوقت تقوم وزارة الاتصالات بدور لتطبيق التحول الرقمي و تم أرشفة  و رقمنه كل المستندات استعدادا لفكرة الانتقال .

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية انه و بمجرد  إطلاق إشارة البدء بالانتقال إلي العاصمة الإدارية و فور جاهزية المبني ستتحقق فكرة الانتقال للعاصمة على على ارض الواقع .

 

وقال وزير شئون المجالس النيابية  ان الحكومة دائما في سباق مع الزمن لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  ، الخاصة بإنجاز المشروعات القومية الجديدة مشيرا الى ان الإنجازات التي تتحقق على ارض الواقع تنتقل بالدولة   نحو الجمهورية الجديدة  .

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