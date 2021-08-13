البحث العلمي تعلن عن عضوية أكاديمية الشباب للعلوم GYA لعام 2022.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع شبكة أكاديميات العلوم الافريقية NASAC عن عضوية اكاديمية الشباب للعلوم (GYA) لعام 2022 حيث الدعوة مفتوحة لجميع العلماء الذين يعملون في أي تخصص قائم على البحث، بما في ذلك العلوم الطبيعية والفيزيائية والاجتماعية، وكذلك الفنون والعلوم الإنسانية.

واوضحت أن الأكاديمية ترحب بشكل خاص بالطلبات المقدمة من النساء ومجموعات الأقليات والباحثين في العلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية والعلماء العاملين في الحكومة والصناعة والقطاعات غير الحكومية، يجب على المقبولين المشاركة فى الجمعية العمومية (AGM) للاكاديمية التى ستعقد خلال الفترة من 13 يونيو إلى 17 يونيو 2022 في اليابان و يشارك كل عضو في الاجتماع بنشاط فى واحد أو أكثر من برامج المنظمة التى تشمل على سبيل المثال تطوير السياسات ، أو الترويج للأكاديميات الوطنية للشباب ، أو تعزيز العلم والتعليم على المستوى الدولي.

وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/gya2022/?lang=ar

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضم العالم المصرى الأستاذ الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة عضو اللجنة الوطنية للرياضيات بالأكاديمية والأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر إلي قائمة علماء موسوعة سانت اندروز العالمية لعلماء الرياضيات. والموسوعة تصدرها جامعة سانت اندروز الأسكتلندية و تضم بين جنباتها السير الذاتية لما يقرب من ثلاثة الاف عالم من علماء الرياضيات الذين لهم دور وتأثير في تاريخ علم الرياضيات عير العصور، حيث تضم الموسوعة علماء تاريخين مثل جاليليو، ابن سينا، أبو الحسن بن يونس، مصطفي مشرفة وغيرهم من العلماء الذين سطروا تاريخ علم الرياضيات عبر الزمن.

وقد عبر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته الغامرة باختيار الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة ضمن موسوعة سانت اندروز لعلماء الرياضيات، حيث قال سيادته بالأصالة عني نفسي ونيابة عن كل أعضاء ومنتسبي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نتقدم بخالص التهنئة والتقدير للأستاذ الدكتور عبد الشافى عبادة الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر وعضو اللجنة الوطنية للرياضيات والحاصل على جائزة النيل من أكاديمية البحث العلمى المصرية فى عام 2013 وجائزة الاتحاد الأفريقي كوامي نكروما في العلوم الأساسية عام 2019.



والشكر والتقدير والتهنئة لفضيلة الأمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى على دعمهما للدكتور عبادة. وأشار صقر إلي أن هذا الاختيار يأتي تتويجا لمسيرة حافلة لعالم مصري معاصر تفتخر مصر كلها بإنجازاته والتي يشار إليها في المحافل العالمية، حيث يأتي هذا الاختيار ليؤكد علي الدور المحوري الذي يقوم به الدكتور عبد الشافي عبادة في تطوير علم الرياضيات والإضافة إليه.

ومن جانبه أوضح الدكتور سامح سرور المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية أن هذا التتويج لعالم مصرى معاصر فى الرياضيات يحفز ويدعم ويمنح الثقة لطلاب وعلماء الرياضيات فى مصر وأنهم قادرون على الوصول للعالمية بالجهد ولاصرار والاخلاص والتفانى وهى صفات يتحلى بها الدكتور عبادة. وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى الأكاديمية تولى أهمية قصوى للعلوم الأساسية عموما والرياضيات خصوصا من خلال مبادرة Science Up والتى تقدم منحا ودعما خاصا لكليات العلوم الحكومية. وهى المبادرة التى لاقت ترحيبا على المستوى الدولى، وتأتى هذه المبادرة بناءا على تقرير أصدرته الأكاديمية فى عام 2019 يوضح أن عدد كليات العلوم في مصر بلغ 24 كلية موزعة على 24 جامعة حكومية وبلغ عدد الباحثين في هذه الكليات 8184 باحث، كما بلغ عدد الأبحاث التي ينتجها الباحثون في كليات العلوم 31,681 بحث خلال الفترة من 2015-2019 بنسبة حوالي 32% من إجمالي الإنتاج العلمي في مصر خلال تلك الفترة، ويتضح أن إنتاج الباحثين في كليات العلوم مرتفع بالمقارنة إلى عدد الباحثين حيث أن عدد الباحثين في كليات العلوم لا يمثل سوى 8.7% من إجمالي وينتجون أكثر من ثلث الأبحاث المنشورة المصرية دوليا وهم المحرك الرئيسي للبحث العلمي وتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية. وهم الأساس والمدخل الحقيقي للابتكار والبحوث التطبيقية والتكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل.