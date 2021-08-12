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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكب مصري في مطار القاهرة بـ زجاجات سائل مخدر

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، من ضبط راكب مصري قادم من روما بحوزته زجاجات كونترمال المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

 

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوما جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد يوسف مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود زجاجات تكرارية وسط الملابس بالحقائب.

 

قام أحمد سيد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، بتكليف احمد محمد عبد الواحد بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 7 زجاجات بداخلها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات.

 

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الي النيابة المختصة.

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