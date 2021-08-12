أخبار الزمالك|الأحمر يجدد التعاقد ونجم جديد يوقع رسميا.. واللجنة تجتمع بالجهاز الفني

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

-"ناشئو سلة الزمالك" يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد

استأنف فريق الناشئين لكرة السلة بنادي الزمالك تحت 16 عاما تدريباته الجماعية اليوم الخميس بالملاعب المفتوحة بالنادي استعدادا للموسم الجديد.

-الزمالك يكرم أبطال مصر في الأولمبياد

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إقامة حفل تكريم الأسبوع المقبل لأبطال مصر الذين حصلوا على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي اختتمت يوم الأحد الماضي.. كما سيتم تكريم جميع لاعبي ومدربي الزمالك الذين شاركوا في الدورة.

-لجنة الزمالك تجتمع بالجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات

حرص أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب مران اليوم المسائي استعدادا للقاء الإسماعيلي في الأسبوع الـ ٣٠ للدوري.

-فهد وعموري حازم إمام يخطفان الأنظار في مران الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس، تواجد الثنائي عموري وفهد نجلا حازم إمام لاعب الفريق.

-مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهازين الإداري والطبي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

-رسميا.. أحمد الأحمر يجدد تعاقده مع الزمالك

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في تجديد التعاقد مع أحمد الأحمر قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي ومنتخب مصر.

-الزمالك يعلن ضم كريم هنداوي رسميا

أعلن مسؤولو نادي الزمالك عن الحصول على توقيع كريم هنداوي حارس منتخب مصر على عقود انتقال للقلعة البيضاء لمدة موسمين بداية من الموسم القادم 2021 /2022 ، قادما من نادي يوروفاروم بيليستر المقدوني.