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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكرم أبطال مصر في الأولمبياد

صدى البلد

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إقامة حفل تكريم الأسبوع المقبل لأبطال مصر الذين حصلوا على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي اختتمت يوم الأحد الماضي.. كما سيتم تكريم جميع لاعبي ومدربي الزمالك الذين شاركوا في الدورة.

وحصدت بعثة مصر في الأولمبياد العدد الأكبر من الميداليات العربية، برصيد 6 ميداليات، بين الذهبية والفضية والبرونزية احتلت بها المركز 53 من بين جميع الدول المشاركة في الدورة وعددها 206 دولة.

وجاءت ميداليات مصر على النحو التالي :
فريال أشرف، ‏ذهبية الكوميتيه وزن +61 كجم في منافسات الكاراتيه، وهي أول رياضية مصرية في التاريخ تحقق الذهبية في الأولمبياد.

أحمد الجندي، فضية الخماسي الحديث للرجال، وهي أول ميدالية مصرية في منافسات الخماسي الحديث.

هداية ملاك، برونزية التايكوندو، وزن 67 كجم.

سيف عيسى، برونزية التايكوندو، وزن 80 كجم.

محمد إبراهيم كيشو، برونزية المصارعة يونانية رومانية 67 كجم رجال.

جيانا فاروق، برونزية كوميتيه 61 كجم سيدات لمنافسات الكاراتيه.

ويعتبر هذا العدد من الميداليات بمثابة رقم قياسي جديد لمصر، بعدما كان أكبر عدد حصده الفراعنة هو 5 ميداليات في ثلاث دورات سابقة: برلين 1936 - لندن 1948 - أثينا 2004، بالإضافة إلى أنها سجلت أكبر بعثة في تاريخها من خلال هذه الدورة بمشاركة 134 رياضيا.

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