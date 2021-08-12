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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محدش هيتظلم..وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن تنسيق الجامعات 2021 لطلاب "التقسيم"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم التواصل مع التعليم العالي ، بخصوص موضوع تنسيق الجامعات 2021 لـ طلاب الثانوية العامة 2021 الذين اللي قسموا السنة على سنتين.

وقال وزير التربية والتعليم: لقد تم الاتفاق على صيغة تمنع تداخل مجاميع الطلبة الذين امتحنوا هذا العام مرة واحدة، مع مجاميع الطلبة اللي قسموا السنة داخل "التنسيق الموحد"، بحيث لا يقع أي ظلم على أي طالب ثانوية عامة في مصر.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نحن نحافظ على حقوق كل طلاب الثانوية العامة 2021 دون الإخلال بالقوانين ، وليعلم طلاب الثانوية العامة 2021 هذا العام وذويهم أن طلاب التقسيم لن ينافسوهم على أماكن الجامعات ، وفي نفس الوقت طالب التقسيم المجتهد سوف يأخذ حقه الطبيعي أيضا.

وبالتزامن مع انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، تساءل طلاب الثانوية العامة 2021 عن ضوابط منح درجات الرأفة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، ومدى إمكانية منحها لجميع الطلاب بلا استثناء تقديرا كنوع من دعم الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ومن جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يتم منح درجات الرأفة لجميع طلاب الثانوية مثلما يعتقد البعض، ولكنها تمنح فقط في حالة الطلاب الذين في حاجة لتغيير حالتهم (من راسب إلى ناجح) بإضافة تلك الدرجات، أو قد تساعد طالبا آخر على دخول الدور الثاني بدلا من إعادة السنة.

وكانت وزارة التربية والتعليم العام الماضي ، قررت زيادة درجات الرأفة لإنقاذ طلاب الثانوية العامة المتعثرين هذا العام، بحيث تتحول نتيجة الطالب من راسب إلى ناجح بالرأفة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن درجات الرأفة تضاف لكراسة إجابة الطالب، بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية وليس أثناء التصحيح في مرحلة انتهاء تجميع النتيجة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن تفاصيل تعديل درجات الرأفة تتمثل فيما يلي:
- تمت زيادة نسبة درجات الرأفة لتصل هذا العام إلى 10% من الدرجة الكلية، وبناءً على ذلك بالنسبة لـ المادة التي تكون درجتها الكلية من 80 (مثل اللغة العربية)، ستكون درجات الرأفة فيها 8 درجات بدلا من 6 درجات.


والمادة التي تكون درجاتها الكلية من 40 درجة ستكون درجة الرأفة فيها من 4 درجات، والمادة التي تكون درجتها الكلية من 50 أصبحت درجة الرأفة فيها  5 درجات، والمادة التي تكون درجتها الكلية من 60 تصل درجة الرأفة فيها لـ 6 درجات.

نتيجة الثانوية العامة 2021

الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة 2021 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 بشكل رسمي خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021، سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021، ثم يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاتصال بهم لتهنئتهم على التفوق.

وبعد تهنئة أوائل الثانوية العامة 2021، سوف يتم إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم وموقع “صدى البلد”.


كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 

يمكن لمن يهمه الأمر الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بمجرد اعتمادها من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا
  • أدخل اسمك
  • اكتب رقم جلوسك
  • اكتب بريدك الالكتروني
  • اكتب رقم التليفون
  • اضغط على سجل الآن
    رابط نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2021

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 

وقال وزير التربية والتعليم لـ “صدى البلد”: “مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، تؤكد أن الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي”.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن هناك اختلافا ملحوظا في نتيجة الثانوية العامة 2021، متركزا في نسبة من حصلوا على أكثر من 90% أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% : 90% وهكذا، حيث إن أعداد الطلاب الحاصلين على هذه النسب لن تكون مثل الأعوام الماضية.

وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء اليوم، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية. 

 

 

الثانوية العامة 2021 تنسيق الجامعات 2021 الثانوية العامة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

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