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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. ميدو يشارك جمهوره صورة برفقة عائلته

ميدو واسرته
ميدو واسرته

نشر أحمد حسام ميدو صورة جديدة، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ميدو برفقة زوجته يسرا الليثي وأولاده وعلق قائلا: "عائلتي" وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وانهالت عليه التعليقات. 


وانطلق الموسم الثاني من برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه أحمد حسام ميدو ، نجم الكرة المصرية السابق، يوم 12 يونيو الشهر الماضي على قناة النهار.
 
ويبدأ البرنامج في الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعتين، من السبت إلى الأربعاء، يستعرض خلالها أهم الأخبار الرياضية، وأقوى الحوارات مع نجوم الصف الأول في الرياضة المصرية، فضلا عن نجوم كرة القدم العالمية، الذين ظهروا في البرنامج خلال موسمه الأول.


وُلد ميدو في الثالث والعشرين من فبراير عام 1983 وتم تصعيده للفريق الأول في نادي الزمالك موسم «1999-2000» وهو في السادسة عشر من عمره ليشارك في 4 مباريات في بطولة الدوري قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي «جينت» البلجيكي وهنا بدأت سفينة «ميدو»، في الإبحار عبر موانئ أوروبا المختلفة.


وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو ، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.


ويعد "ميدو" ضمن 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية، قد شاركوا مع أنديتهم الأوروبية في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

احمد حسام ميدو زوجته نادي الزمالك اطلالة عائلته

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