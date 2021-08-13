عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا عبدالعزيز توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة: «16 شهر وجع»

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

 

 

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها تستعيد فيها ذكرياتها مع والدتها التي توفيت العام الماضي. 


وعلقت دنيا عبد العزيز على الصورة قائلة: " ١٦ شهر وجع 💔" وانهالت عليها تعليقات الجمهور


روجت الفنانة دنيا عبد العزيز، لمسلسلها  الجديد “الحرير المخملى”، ونشرت صورة لها من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت دنيا عبد العزيز، باستايل مميز يجسد شخصيتها في المسلسل وعلقت "الحرير المخملي قريبا".


وتنتظر دنيا عبد العزيز عرض مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

 

دنيا عبد العزيز ذكريات والدتها الراحلة كلمات مؤثره العام الماضي

ترشيحاتنا

أسعار ومواصفات كاديلاك CT5 موديل 2021 في الكويت| صور

علاج الأمراض المستعصية.. 10 أمور حث عليها النبي

ريلمي تحدد رسميا موعد إطلاق لاب توب Realme Book Slim.. تفاصيل

بيان عاجل من السعودية بشأن الحرائق في الجزائر

وزير التعليم: كل التوقعات المتداولة عن نتيجة الثانوية العامة 2021 والتنسيق “غلط”

احذر.. 30 ألف جنيه غرامة حال مغادرة السفن أو الطائرات الدائرة الجمركية دون موافقة المصلحـة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

السلطات الليبية تلقي القبض على قاتل 16 مصريا عام 2016 .. فيديو

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

ارتفاع الإصابات..الصحة:تحديث بروتوكول علاج كورونا بإضافة 2 من مضادات الفيروسات لمواجهة الرابعه

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

فيديو

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ