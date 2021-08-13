دنيا عبدالعزيز توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة: «16 شهر وجع»

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها تستعيد فيها ذكرياتها مع والدتها التي توفيت العام الماضي.



وعلقت دنيا عبد العزيز على الصورة قائلة: " ١٦ شهر وجع 💔" وانهالت عليها تعليقات الجمهور



روجت الفنانة دنيا عبد العزيز، لمسلسلها الجديد “الحرير المخملى”، ونشرت صورة لها من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت دنيا عبد العزيز، باستايل مميز يجسد شخصيتها في المسلسل وعلقت "الحرير المخملي قريبا".



وتنتظر دنيا عبد العزيز عرض مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.