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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مبهجة.. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي

 

 

تألقت الفنانة هبة مجدي في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة لها.


وارتدت توب ستان باللون ألاسود، ومكياج ناعم بسيط كعادتها نالت اعجاب عدد كبير من جمهورها الذين علقوا لها عن جمالها ورقتها وعلقت قائلة "وحشتوني"


يذكر ان، هبة مجدي شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل موسى الذي دارت أحداثه في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.


مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.


وشاركت هبة مجدي مؤخرا في بطولة  مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 


المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

هبه مجدى إطلالة مبهجة أحدث ظهور السباق الرمضانى اللون الاسود الفنانة هبة مجدي

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