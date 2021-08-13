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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد أحمد الأحمر: بكيت عندما رأيت دموعه في أولمبياد طوكيو

صدى البلد

قال كابتن مصطفي الأحمر والد اللاعب أحمد الأحمر، إنه بكي عندما رأي دموع نجله بعد الخسارة أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو، مردفا:" احمد طول عمره مجتهد  وحبه للنجاح شيء أساسي".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر الاولي المصرية،:" أحمد كان هيلعب كرة قدم في البداية ولكنه اتجه لكرة اليد وحقق إنجازات مفيش حد وصل ليها".

ومن جانبه، روى  أحمد الأحمر لاعب الزمالك ومنتخب مصر، سبب عدم قدرته على إكمال حديثه التليفزيوني بعد لقاء إسبانيا ودخوله في نوبة بكاء بعد فقدان فرصة الفوز بالميدالية البرونزية.

وقال الأحمر خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:"  كنا نشعر بقدراتنا على التأهل للنهائي  ولكن بعد التفاصيل الصغيرة تسبب في خسارتنا للمباراة وحرمتنا من الفوز بميدالية وهذا كان سبب عدم قدرتي علي الحديث".

وأشار الأحمر إلي أن عقده مع الزمالك سيكون ساري لمدة موسمين بعد تجديده اليوم.

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نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في تجديد التعاقد مع أحمد الأحمر قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي ومنتخب مصر.

وانتهى عقد أحمد الأحمر مع النادي بنهاية الموسم المنصرم.

وأكدت إدارة النادي أن اللاعب وقع على بياض تاركا الحرية لإدارة النادي في تحديد مدة العقد والمقابل المادي؛ لأنه ابن من أبناء الزمالك، ولا يمكن أن يضع شروط لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

ووجهت اللجنة الشكر للاعب الذي يسطر تاريخا مشرفا في كرة اليد المصرية آخرها تصدره لقائمة هدافي مصر في الأولمبياد، ومستمر في رحلة العطاء مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة.
 

اولمبياد طوكيو برنامج التاسعة القلعة البيضاء نادي الزمالك منتخب مصر كرة اليد

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