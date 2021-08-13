شاهد .. رسالة كريستيانو رونالدو لابنه جونيور

وجه النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف يوفنتوس الإيطالي، رسالة لابنه جونيور، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهر كريستيانو بصحبة نجله وعلق قائلاً "لا تدع أبدًا ما لا يمكنك فعله أن يعيقك على ما يمكنك فعله"

يرغب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن فريقه يوفنتوس الإيطالي، بحسب ما أكدته تقارير صحفية إسبانية.

وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية أن كريستيانو رونالدو يُصر على المغادرة عن يوفنتوس، ويرغب في ذلك في أسرع وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل كريستيانو رونالدو متوقف على مصير كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان، فإذا انتقل مبابي لريال مدريد، سيذهب اللاعب البرتغالي لفريق العاصمة الفرنسية.

وأضافت الصحيفة أن فكرة العودة لريال مدريد ستكون مطروحة لكريستيانو وللميرنجي حال فشل انتقال مبابي للنادي الإسباني.

يذكر أن كريستيانو رونالدو رحل عن ريال مدريد عام 2018 بانتقاله ليوفنتوس الإيطالي، مقابل 100 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس، في الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتضح الأمر بشأن مستقبله مع اليوفي، وتشير تقارير إلى رحيله فيما تشير تقارير إلى بقائه.