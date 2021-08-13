الراقصة لورديانا.. في إطلالة جديدة تبرز أنوثتها.. صور



شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من احدث ظهور لها.



وتألقت لورديانا في الصورة بإطلالة مثيرة، مرتدية توب باللون الابيض مكشوف وجيب باللون الازرق منقوش بالورود، نال اعجاب متابعيها.



أما من الناحية الجمالية ،تألقت لورديانا ،وضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وبدت بتسريحة شعر بسيطة أنيقة.



من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة في مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.



وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص في البرازيل.



ولفتت الراقصة لورديانا إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.



وتابعت لورديانا: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".