عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يكشف كواليس تصوير كليب "على الله" .. فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو من تصوير أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "على الله"، في مرسى مطروح، ومن المُقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وظهر محمد رمضان، خلال كواليس تصوير الفيديو، عبر حسابه على موقع انستجرام حيث ظهر أعلى سيارة، مرتديًا ملابس بدوية، وهو يغني مقطع أغنيته الجديدة 


وحرص محمد رمضان على توجيه الشكر لأهالي مرسى مطروح، قائلًا: «شكرا رجالة قبيلة سلطان.. شكرا رجالة عرب العالمين على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال، ومساعدتكم لنا في تصوير أغنية على الله».


يذكر أن نشر الفنان محمد رمضان، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يعلن فيه عن موعد حفله الغنائي فى الساحل الشمالي.

 

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا: الحق تذكرتك ل أقوى حفلة في الساحل يوم ٢٠ أغسطس.. اشتري من أي مكان في مصر عنده فوري أو اتصل على ١٥٣٥٥ أو ادخل على موقع #تذكرتي ، #ثقة في الله هنهزالأرض".

 

و الجدير بالذكر أن أعلن محمد رمضان عن حفله من قبل قائلا:  "ثقة في الله نجاح بصوت جمهوري بتهز القلب.. ميعادنا إن شاء الله في أقوى حفلة في مصر يوم الجمعة 20 أغسطس2021 للحجز اتصل على 15355 أو تقدر تشتري من أي مكان في مصر عنده فوري".
 

وكان هناك حالة كبيرة من الجدل أثيرت بسبب أزمة الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب التي بدأت قبل 4 أشهر واستمرت حتى قبل أيام، بعد ما ربح رمضان أول حكم قضائي لصالحه.

محمد رمضان كواليس أغنية جديدة الساحل الشمالي مقطع فيديو كواليس تصوير

ترشيحاتنا

العراق .. مقتل جندي تركي بالشمال في هجوم بالهاون

نائب رئيس الزمالك يكشف موقف انتخابات النادي وحقيقة خصم نقاط من الفريق

أمريكا .. بيان شديد اللهجة من الجمهوريين لـ بايدن بسبب أفغانستان

نائب محافظ القاهرة: إزالة 87 عقارا ونقل ٢٢٣ اسرة من عزبة أبو قرن لمساكن مجهزة..صور

قتلها بغيرته .. رجل يقتل زوجته أمام طفلها بسبب الشك

دعاء لأبي المتوفى .. يغفر الله له ويضيء قبره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

السلطات الليبية تلقي القبض على قاتل 16 مصريا عام 2016 .. فيديو

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

فيديو

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ