محمد رمضان يكشف كواليس تصوير كليب "على الله" .. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو من تصوير أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "على الله"، في مرسى مطروح، ومن المُقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وظهر محمد رمضان، خلال كواليس تصوير الفيديو، عبر حسابه على موقع انستجرام حيث ظهر أعلى سيارة، مرتديًا ملابس بدوية، وهو يغني مقطع أغنيته الجديدة



وحرص محمد رمضان على توجيه الشكر لأهالي مرسى مطروح، قائلًا: «شكرا رجالة قبيلة سلطان.. شكرا رجالة عرب العالمين على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال، ومساعدتكم لنا في تصوير أغنية على الله».



يذكر أن نشر الفنان محمد رمضان، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يعلن فيه عن موعد حفله الغنائي فى الساحل الشمالي.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا: الحق تذكرتك ل أقوى حفلة في الساحل يوم ٢٠ أغسطس.. اشتري من أي مكان في مصر عنده فوري أو اتصل على ١٥٣٥٥ أو ادخل على موقع #تذكرتي ، #ثقة في الله هنهزالأرض".

و الجدير بالذكر أن أعلن محمد رمضان عن حفله من قبل قائلا: "ثقة في الله نجاح بصوت جمهوري بتهز القلب.. ميعادنا إن شاء الله في أقوى حفلة في مصر يوم الجمعة 20 أغسطس2021 للحجز اتصل على 15355 أو تقدر تشتري من أي مكان في مصر عنده فوري".



وكان هناك حالة كبيرة من الجدل أثيرت بسبب أزمة الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب التي بدأت قبل 4 أشهر واستمرت حتى قبل أيام، بعد ما ربح رمضان أول حكم قضائي لصالحه.