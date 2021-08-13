تركي آل الشيخ يعد بائع الزهور بإنتاج أغنيه له .. فيديو

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فيديو لبائع زهور مصري وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وحرص بائع الزهور على نشر فيديو وجه من خلاله الشكر، للمستشار تركي أل الشيخ، على اهتمامه بموهبته وحرصه على التواصل معه وعلق ال الشيخ علي الفيديو قائلاً "ان شاءالله انتجلك أغنيه مناسبه تقدر تقدم فيها صوتك بالتوفيق ان شاء الله".



يذكر أن البائع ظهر مؤخرا وهو يغني غناء شعبي بصوت مميز وطالب تركي آل الشيخ من البائع أن يتواصل مع للمنتج الفني حمادة إسماعيل قائلا "أرجو أن تتواصل مع الأخ حماده إسماعيل مع الشكر".



واعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن بدء تصوير مسلسله الجديد “الثمانية” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وعلق تركى آل الشيخ على الصورة: “المخرج الكبير أحمد مدحت.. الفنان القدير خالد الصاوي.. والنجم الكبير آسر ياسين والنجوم غادة عادل ومحمود البزاوي وريم مصطفى ومحمد علاء جامايكا ومصطفى البنا والممثل السعودي خالد صقر ومهندس الديكور القدير محمد عطية ومصممة الملابس القديرة منى التونسي ومدير التصوير العالمي توماس اورن توماسون والمونتير هيثم كرم.. ومحمد عبدالمتعال رئيس قناة ام بي سي مصر وحمادة إسماعيل المشرف العام على الإنتاج والمنتج الاستاذ عبدالله ابو الفتوح والمنتج المنفذ احمد سوكة”.



مسلسل "الثمانية"، يعد أول عمل يقوم بتأليفه تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.



أبطال مسلسل الثمانية

تركى آل الشيخ أعلن عن ابطال مسلسل "الثمانية" حيث يشارك عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفي البنا