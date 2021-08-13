أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل المدير الفني لبيراميدز



ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى رحيل تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز عن فريقه خلال الفترة المقبلة.



وقال شوبير عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "شكلها كده ان ايام تاكيس جونياس أصبحت معدودة مع بيراميدز وفيما يبدو ايضا ان بديله سيكون مدرب مصرى ياتري مين؟؟؟"



اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي المصري البورسعيدي فوزا مثيرا أمام بيراميدز ، بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ، في إطار مباريات الأسبوع الثلاثين من الدوري المصري الممتاز .



سجل هدف المصري إسلام عطية في الدقيقة 39 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة حولها إسلام برأسية ضربت القائم ثم تعدت خط المرمى لتعلن تقدم الفريق الساحلي.