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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل المدير الفني لبيراميدز

شوبير
شوبير

 


ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى رحيل تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز عن فريقه خلال الفترة المقبلة.


وقال شوبير عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "شكلها كده ان ايام تاكيس جونياس أصبحت معدودة مع بيراميدز وفيما يبدو ايضا ان بديله سيكون مدرب مصرى ياتري مين؟؟؟"


اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي المصري البورسعيدي  فوزا مثيرا أمام بيراميدز ، بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ، في إطار مباريات الأسبوع الثلاثين من الدوري المصري الممتاز .


سجل هدف المصري إسلام عطية في الدقيقة 39 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة حولها إسلام  برأسية ضربت القائم ثم تعدت خط المرمى لتعلن تقدم الفريق الساحلي.

IMG_٢٠٢١٠٨١٣_٠٦٣٧٣٩
IMG_٢٠٢١٠٨١٣_٠٦٣٧٣٩
احمد شوبير المدير الفني لبراميدز رحيل الفترة المقبلة الدوري المصري الممتاز المصري البورسعيدي

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