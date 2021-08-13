آرسنال يواجه برينتفورد في افتتاح الدوري الإنجليزي.. الليلة

يحل فريق آرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، ضيفا ثقيلا على نظيره، برينتفورد، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب جريفين بارك، في افتتاح الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي ( 2021- 2022).

ويسعى فريق آرسنال بقيادة محمد النني، لتحقيق الفوز في أول مباراة له في الموسم الجديد، من مسابقة الدوري الإنجليزي، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا.

وقدم آرسنال مستويات كارثية الموسم الماضي، حيث أنهى المسابقة، في المركز الثامن، برصيد 61 نقطة، ليفقد فرصة المشاركة الأوروبية، في الموسم الجديد.

على الجانب الآخر يتسلح برينتفورد “العائد لمسابقة الدوري الإنجليزي بعد غياب 74 عاما”، بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام آرسنال، تمنحه دفعة قوية للقتال في المباريات المقبلة.

التقى آرسنال مع برينتفورد في مناسبة وحيدة، كانت في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عام 2018، وانتهت بفوز الجانرز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي، هو حامل النسخة الأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

عودة الجماهير:

الحكومة البريطانية، أعلنت “ مؤخرا” عودة جميع الفعاليات وعودة الجماهير للمدرجات في مختلف الألعاب بصفة كاملة، في الموسم الجديد، بما فيها مباريات الدوري الإنجليزي.

وستقام مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الجديد، بحضور جماهيري كامل في مدرجات الملاعب.

ولُعبت أغلب مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بدونن حضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي، هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث أن