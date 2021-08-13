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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول رسالة من نيللي كريم بعد زواجها

نيللي كريم وزوجها
نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

عبّرت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بالترحيب والحب الدعم الذي تلقته من وقت حفل زفافها.

وحرصت نيللي كريم، على توجيه رسالة شكر من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ونشرت صورة من حفل الزفاف وعلقت عليها قائلة: “احنا حابين نشكر كل الناس اللي جعلوا اليوم ده مميز، شكرا لكل التهاني الدافية في حفل الزفاف، الأجواء كانت رائعة”.

نيللي كريم تشارك متابعيها أحدث ظهور لوالدتها بعقد قرانها

عبير صبري تهنئ نيللي كريم بمناسبة زفافها علي هشام عاشور

واحتفلت نيللي كريم، بعقد قرانها 11 أغسطس، على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وحرصت نيللى كريم على ارتداء فستان ثانٍ بعد عقد القران، وأحيا الحفل الفنان رامى عاشور شقيق زوجها .

وقررت النجمة نيللي كريم، تأجيل زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

وكان من المفترض أن يقام حفل حنة نيللي كريم يوم الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة دلال عبد العزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قرآن فقط بعد انتهاء 3 أيام فترة الحداد.

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم الإنستجرام الساحل الشمالي هشام عاشور

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