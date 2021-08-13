4 مبادرات رئاسية.. كيف اهتم الرئيس السيسي بالشباب المصري والارتقاء بوعيهم؟

أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة شبابية جديدة منذ أيام، في إطار جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم لكل الكوادر الشبابية، وهي مبادرة "شغلك في قريتك"، بهدف دعم خطط الحكومة لمواجهة البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهري ثابت، بجانب وقف هجرة الشباب من القرى إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يستفيد من المبادرة حوالي 58 مليون مصري، في مختلف أنحاء الجمهورية، عبر توفير فرص عمل للشباب والمرأة في القرى ومحل سكنهم بعد بناء قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى المحلي.

ولا تعد تلك المبادرة هي الأولى التي أطلقتها الدولة دعما للشباب، فهناك العديد، قدمته مصر لأبنائها منذ تولى الرئيس السيسي القيادة منذ 2014، وهو ما ينم عن اهتمام الدولة بالشباب فقد قدم الرئيس لأبنائه من الشباب حوالي 4 مبادرات رئاسية للشباب، بجانب إقامة مؤتمرات الشباب في خلال 2017، 2018، 2019، وإقامة 6 مؤتمرات وطنية للشباب، منتدى شباب العالم، ونستعرض تلك الجهود خلال التقرير التالي.

مبادرة مستقبلنا في ايدينا

وتهدف تلك المبادرة إلى إيجاد آلية فعالة لتوعية الرأي العام المحلي بأهمية المشاركة الإيجابية في الشأن العام، وبناء الروح لدى الفئات الشبابية نحو المشاركة الفعالة في بناء مصر، ودعم دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات تمكين الشباب بالمحافظات.

ونجحت تلك المبادرة في تكوين كوادر شبابية مؤهلة لدخول المجال العام في 27 محافظة، وتكوين 80 جمعية ومؤسسة أهلية ساهمت في تنفيذ البرنامج واكتساب القدرة لأداء البرامج الخاصة بتمكين الشباب وأصبح لدينا:

225 مدرب مؤهل لتنفيذ برامج إعداد الكوادر الشبابية

37925 كادر شبابي مدرب ومؤهل للمحليات والاشتراك في الحياة العامة

3.792.500 مواطن لديهم الوعي بأهمية المشاركة في الشأن العام

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

يهدف هذا البرنامج لتأهيل الشباب للقيادة عبر إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية حتى تكون مؤلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة، عبر إطلاع الكوادر الشبابية على نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي حتى تكون قادرة على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.

ويحصل يحصل الشباب المتخرجين من البرنامج على شهادة أكاديمية احترافية بعد إجتياز المراحل المختلفة للبرنامج والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية (علوم سياسية وإستراتيجية / علوم إدارية وفن قيادة / علوم إجتماعية وإنسانية ) ويتخلل ذلك أنشطة رياضية وثقافية وفنية.

مبادرة مهنتك مستقبلك

وتقع تلك المبادرة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس السيسي منذ سنوات، ويتم في تلك المبادرة تدريب المشتركين بها على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.

ويجري المتخصصون اختبارات التوجيه المهني، والكشف الطبى على المتدربين، فضلًا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة ، وشنطة عدة فى مهن السباكة والتركيبات الكهربائية، كى يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم فى توفير حياة كريمة له ولأسرته.

مبادرة التحول الرقمي

عملت الدولة خلال السنوات السابقة على تحديث انظمة التكنولوجيا والشبكات في الجهات الحكومية وتطوير دواوين عموم المحافظات والمصالح الحكومية، وإطلاق شبكات الجيل الرابع للاتصالات والانترنت، وتطوير البنية التحتية لهذه الخدمات لتكون جاهزة لتحقيق التحول الرقمي في كل مكان على أرض مصر بما يتناسب مع أهداف الدولة في خطة مصر 2030.

وتهدف تلك المبادرة إلى تدريب مقدمي الخدمات على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء ـ شبكة انترنت قوية يتمكن من خلال المواطن أن يتحول رقمياً ويساير التطور الذي تستهدفه الدولة.