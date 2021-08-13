أسباب زيادة الوزن خلال فترة الحمل.. فيديو

اضطراب في الهرمونات

قال محمد شعيب، استشاري جراحة التجميل بمركز كوينز للتجميل ونحت الجسم، إن هناك طرق حديثة للتخدير تساعد في عدم الشعور بالآلام خلال عمليات النحت والتجميل، وهناك بعض الأجهزة التي تستخدم بعد عملية النحت تعمل على تقليل آثار العملية والكدمات.



وأضاف “محمد شعيب” خلال برنامج “طبيب البلد” المذاع على قناة "صدى البلد" أن شد الجسم نتيجة الولادة أصبح أمر سهل، نتيجة وجود أجهزة طبية حديثة، فترة الحمل يحدث للجسم اضطراب في الهرمونات والتي يمكن أن تتسبب في تراكم الدهون في أجزاء مختلفة من الجسم.







حساب معدل الكتلة بالجسم واكتشاف الإصابة بالسمنة





قال الدكتور محمد شعيب، استشاري جراحات التجميل بمركز "كوينز للتجميل"، إن التعرف على معدلات زيادة كتلة الجسم، يتم من خلال جهاز خاص يقيس الوزن على مربع الطول، ويكون المعدل الطبيعي 15 إلى 25 ، وفي حالة الزيادة يكون المريض قد وصل لحالة السمنة.



وأضاف محمد شعيب، خلال لقائه لـ برنامج "طبيب البلد"، على فضائية "صدى البلد"، أن التجمعات الدهنية في جسد السيدات، تكون بسبب الحمل والولادة.

وتابع شعيب أن التجمعات الدهنية هي سبب تغير شكل الجسم، وتحول الانحنائات الناعمة إلى مناطق سمنة وبروزات.

وأشار إلى أن عمليات شفط الدهون هي الحل الأمثل لتكسير الدهون، والتخلص من البروزات الغير مرغوبة

ولفت إلى أن عمليات شفط الدهون لا تؤثر بالسلب على العمليات الحيوية بالجسم، وهي تساعد على استعادة السيدة انحناءات جسدها الطبيعية.

