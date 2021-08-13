تقارير صحفية توضح حقيقة تدهور صحة الرئيس اللبناني عون

نفت مواقع صحفية لبنانية، ما تردد بشأن تدهور صحة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.

وبحسب موقع لبنان 24 نقلا عن مصادره قال أنه لا صحة للشائعات حول تدهور صحة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مؤكدة انه يتابع نشاطه كالمعتاد.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، بالأمس قد التقي بقصر بعبدا، رئيس الجمهورية ميشال عون.

وحسب موقع "لبنان 24"، قال ميقاتي، عقب المغادرة: "سأتابع البحث مع الرئيس عون في ملف تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل".

ويعد هذا اللقاء الثامن بين عون ونجيب ميقاتي، إذ وصل الأخير بعد ظهر اليوم الخميس، إلى قصر بعبدا، للقاء رئيس الجمهورية، ميشال عون، وسط تساؤلات عن إمكانية حدوث تقدم ملموس في عملية تشكيل الحكومة المرتقبة وإزالة العقبات؛ حسبما أفادت شبكة "إل بي سي" اللبنانية.

وكان ميقاتي التقى عون، أمس لإكمال التشاور حول كيفية اخراج التشكيلة الحكومية المرتقبة إلى النور .

وقال ميقاتي بعد اللقاء الذي استمر حوالي ساعة في قصر بعبدا: "الأمور تسير في مسارها الصحيح، وإن شاء الله سنتابع المشاورات".

