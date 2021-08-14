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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة القاهرة فى اسبوع … بدء الحملة الثانية للتطعيم ضد فيروس كورونا .. حصول كلية الصيدلة علي شهادة الايزو الدولية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

الخشت رئيس جامعة القاهرة: توجه الجامعة نحو الحصول علي الشهادات الدولية يتناسب مع والتحول الي جامعات الجيل الرابع

معامل تنسيق جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم

 

 

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار 
الأسبوع وجاءت كالآتى:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء الحملة الثانية للتطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الجاري وتستمر على مدار 3 أسابيع وذلك بعيادة كليتي الحقوق والتجارة، وذلك لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها الذين لم يتم تطعيمهم في الحملة الأولى حيث وفرت وزارة الصحة والسكان 3000 جرعة من لقاح (سينوفاك)، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

 

وأوضح الدكتور الخشت، أن تطعيم الجرعة الثانية من لقاح (استرازينيكا) لمن سبق أن تلقى الجرعة الأولى سيكون بعيادة كلية الهندسة وذلك اعتبارًا من يوم 26 أغسطس الجاري، في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصًا على سلامة منتسبيها؛ والمساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة.

 

وكانت جامعة القاهرة خصصت في شهر يونيو الماضي، 5 مقرات داخل الحرم الجامعي وخارجه لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين وتطعيمهم باللقاح الإنجليزي "استرازينيكا" كما وفرت اللقاح الصيني "سينوفارم" لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة وتحت إشراف د. محمد الخشت رئيس الجامعة ومتابعة د. محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الصيدلة على شهادة الايزو الدولية 9001/2015 والمختصة بنظام إدارة الجودة للهيكل الإداري، مشيرا إلى أن الحصول على الأيزو يأتي ذلك نتيجة للجهود المستمرة في العمل على تطوير والحفاظ على جودة النظام الإداري.

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وقال الدكتور الخشت، إن إدارة الجامعة تعمل بشكل دوري ووفقًا لخطط واضحة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقا للمواصفات الدولية فى جميع الكليات والادارات التابعة لها، مؤكدًا على أن توجه الجامعة نحو الحصول علي الشهادات الدولية يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

 

وأشار الدكتور الخشت، إلي أن  كلية الصيدلة نجحت في على الحصول على شهادة الايزو  9001:2008 من قبل الشركة المانحة العالمية (AJA)، وتمكنت كلية الصيدلة في عام 2018 من مواكبة الإصدار الأحدث لمواصفات الأيزو 9001:2015  بعد إعادة تقييمها وتجديدها.

 

وأكد الدكتور الخشت، على أن جامعة القاهرة نجحت خلال السنوات الماضية في تجديد شهادات الايزو الدولية لعدد كبير من الكليات والمراكز وفقا لأحدث المواصفات العالمية، حيث حصلت على على التجديد الامانة العامة للجامعة بإداراتها الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم و9 كليات، و11 مركزًا، موضحًا أن نجاح الجامعة في تجديد الشهادات الدولية الجودة يؤكد  نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة التي انتهجتها الجامعة والتي تركز على رقمنة الخدمات والعمليات الإدارية والاهتمام المستمر بتنمية العنصر البشري.

 

جدير بالذكر أن الجهة المانحة لشهادة الأيزو الدولية في مصر وجهت الشكر إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة؛ للمجهودات التي تبذل لتطوير الجامعة وأشاد بالمشروع الخاص بتطوير قطاع المدن الجامعية لتحويلها إلى مدن جامعية ذكية، إضافة إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها الجامعة في التصنيفات الدولية المعتمدة، كما أثنى على الإنجازات التي حققتها الجامعة نحو التحول الرقمي على المستوى الإداري من خلال رقمنة التواصل الإداري وربط الإدارات المختلفة بالكليات إلكترونيًا.


على الجانب الاخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الاستعداد مبكرًا بمعامل تنسيق الجامعة بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي بعد ظهور النتائج، لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

 

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل وخارج المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

 

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن معامل تنسيق جامعة القاهرة تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث مزود بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، حيث تضم كلية الهندسة 120 جهاز، وكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية 100 جهاز، وكلية الزراعة 90 جهاز.

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