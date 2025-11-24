اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي.. القومي للمرأة يطلق فعاليات حملة الـ 16 يوم

يطلق المجلس القومي للمرأة، للعام العاشر على التوالي، فعاليات حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تُقام هذا العام تحت شعار "كوني"، وذلك تزامنًا مع الاحتفال العالمي بهذه الحملة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، وتحمل هذا العام شعار "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات".

وأكدت المستشارة أمل عمار أن إطلاق الحملة للعام العاشر على التوالي ، يؤكد على التزام الدولة المصرية الراسخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهودها في حماية المرأة، وترسيخ منظومة شاملة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز الوعي المجتمعي بهذه القضية باعتبارها أولوية وطنية، موضحة أن السيد رئيس الجمهورية قد شدد خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية في شهر مارس الماضى على رفضه التام، لأى انتهاك أو عنف، قد تتعرض له المرأة؛ مؤكدًا أنه كلف الحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها وتضمن سلامتها .



وأوضحت المستشارة أمل عمار، أن العنف الرقمي بات يشكل تحديًا كبيرًا أمام حماية النساء والفتيات في المجتمع، مؤكدًة أن هذا النوع من العنف يمتد ليشمل التحرش الإلكتروني، والابتزاز، ونشر الشائعات، وسرقة البيانات الشخصية، وهو ما يستدعي توعية المجتمع وتعزيز الأدوات القانونية والتقنية لمواجهته. وأكدت أن حملة هذا العام تركز بشكل خاص على مناهضة العنف الرقمي وتوفير الحماية الإلكترونية، لضمان بيئة رقمية آمنة لجميع النساء والفتيات، وتمكينهن من ممارسة حقوقهن بحرية وأمان.



وأشارت إلى أن المجلس ينفّذ خلال الحملة باقة متنوعة من الأنشطة والبرامج بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضية مناهضة العنف ضد المرأة.



تتضمن فعاليات الحملة هذا العام مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، من بينها لقاء "مواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة في الرياضة"، ولقاء حول بناء قدرات الحماية الرقمية لمناهضة العنف الإلكتروني، بالإضافة إلى لقاء "أمانة بإيدك" الموجه لتمكين فتيات دور الرعاية الاجتماعية من حماية أنفسهن ضد العنف الإلكتروني.



كما تشمل الفعاليات أيضًا لقاءات حول الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني، ولقاءً بعنوان "المرأة الريفية والعنف الإلكتروني.. من الوقاية إلى التمكين"، فضلًا عن جلسة متخصصة تناقش دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة العنف السيبراني ضد المرأة، إلى جانب تنظيم جلسات للتثقيف والدعم النفسي للسيدات الناجيات من العنف.