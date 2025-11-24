قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة: المشاركة الواسعة في الانتخابات ضمانة حقيقية لاختيار برلمان قوي
رئيس لجنة متابعة الغربية: الانتخابات تتم بشكل منتظم وشكوى اليوم كانت غير صحيحة
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات: تأخر فتح لجنتين في مشتول السوق ومصر القديمة
الصحة: توحيد مسميات الشهادات والاعتراف المتبادل بالساعات المعتمدة بين مصر والسعودية
مفتي الجمهورية: التصويت في الانتخابات يجب أن يكون تعبيرا نزيها عن المصلحة العامة
بث مباشر.. الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة سير العملية الانتخابية
رئيس جهاز حماية المستهلك يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
بدوي: نبهنا الأحزاب السياسية بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية
الناخبون أمام لجان القاهرة: صوتي مش بزجاجة زيت ولا كيس سكر
المشاركة حق دستوري..المستشار حنفي جبالي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير التعليم العالي يُدلي بصوته ويحث شباب الجامعات إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات
خطة عاجلة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% و7ملايين وظيفة في 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي.. القومي للمرأة يطلق فعاليات حملة الـ 16 يوم

القومى للمرأة يطلق فعاليات حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة
القومى للمرأة يطلق فعاليات حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة
أمل مجدى

يطلق المجلس القومي للمرأة، للعام العاشر على التوالي، فعاليات حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تُقام هذا العام تحت شعار "كوني"، وذلك تزامنًا مع الاحتفال العالمي بهذه الحملة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، وتحمل هذا العام شعار  "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات".

وأكدت المستشارة أمل عمار أن إطلاق الحملة للعام العاشر على التوالي ، يؤكد على التزام الدولة المصرية الراسخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهودها في حماية المرأة، وترسيخ منظومة شاملة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز الوعي المجتمعي بهذه القضية باعتبارها أولوية وطنية، موضحة أن السيد رئيس الجمهورية قد شدد خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية في شهر مارس الماضى على رفضه التام، لأى انتهاك أو عنف، قد تتعرض له المرأة؛ مؤكدًا أنه كلف الحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها وتضمن سلامتها .
   

وأوضحت المستشارة أمل عمار، أن العنف الرقمي بات يشكل تحديًا كبيرًا أمام حماية النساء والفتيات في المجتمع، مؤكدًة أن هذا النوع من العنف يمتد ليشمل التحرش الإلكتروني، والابتزاز، ونشر الشائعات، وسرقة البيانات الشخصية، وهو ما يستدعي توعية المجتمع وتعزيز الأدوات القانونية والتقنية لمواجهته. وأكدت أن حملة هذا العام تركز بشكل خاص على مناهضة العنف الرقمي وتوفير الحماية الإلكترونية، لضمان بيئة رقمية آمنة لجميع النساء والفتيات، وتمكينهن من ممارسة حقوقهن بحرية وأمان.

وأشارت إلى أن المجلس ينفّذ خلال الحملة باقة متنوعة من الأنشطة والبرامج بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضية مناهضة العنف ضد المرأة.
   
تتضمن فعاليات الحملة هذا العام مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، من بينها لقاء "مواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة في الرياضة"، ولقاء حول بناء قدرات الحماية الرقمية لمناهضة العنف الإلكتروني، بالإضافة إلى لقاء "أمانة بإيدك" الموجه لتمكين فتيات دور الرعاية الاجتماعية من حماية أنفسهن ضد العنف الإلكتروني.
  
كما تشمل الفعاليات أيضًا لقاءات حول الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني، ولقاءً بعنوان "المرأة الريفية والعنف الإلكتروني.. من الوقاية إلى التمكين"، فضلًا عن جلسة متخصصة تناقش دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة العنف السيبراني ضد المرأة، إلى جانب تنظيم جلسات للتثقيف والدعم النفسي للسيدات الناجيات من العنف.

القومى للمرأة العنف ضد المرأة حملة ال16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة المجلس القومي للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة ايسل عمرو

حياتى اتحولت لكابوس.. والدة الصغيرة أيسل ضحية الاعتداء في حمام السباحة : السجن مش كفاية

أمطار رعدية

أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق

أسعار الدواجن

هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر 2026.. أحدث تحديث يبحث عنه المواطنون

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر 2026 .. اعرف أقرب عطلة مقبلة

محمد الشناوى

عمر هريدي: محمد الشناوي عرف رمضان صبحي على منتحل صفته في الامتحانات

مسلم

هي أولى من أي حد.. عودة مسلم ويارا بعد طلاقهما

رحلات عمرة بأسعار مخفضة

تستمر على مدار العام.. رحلات عمرة بأسعار مخفضة بداية من شعبان المقبل

ياسمين عبد العزيز

خلي بالك من نفسك.. وصلة رقص بين ياسمين عبد العزيز واحمد السقا| فيديو

ترشيحاتنا

دمياط

توافد الناخبين على لجان دمياط في المرحلة الثانية بالانتخابات

في أول أيام انتخابات مجلس النواب .. توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمحافظة بورسعيد

توافد مواطني بورسعيد على لجان انتخابات النواب في المحافظة .. صور

محافظ. كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة انتخابات النواب

بالصور

عمليات الشرقية: انتظام فتح جميع اللجان في اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب 2025

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إقبال المصوتين بعين شمس فى أولى ساعات فتح لجان انتخابات مجلس النواب 2025

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية

احتشاد الناخبين أمام اللجان في بداية فتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

نيكول سابا تخطف الأنظار خلال تكريمها فى مهرجان الأفضل

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد