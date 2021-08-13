انتحار طالب جامعي بسبب أزمة نفسية فى الدقهلية

أقدم طالب جامعي بمحافظة الدقهلية على الانتحار بتناوله الحبة السامة، وذلك لمعاناته من أزمة نفسية.

وورد إخطار لمديرية أمن الدقهليه يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة منية النصر بوصول إشارة من المستشفى يفيد مركز ومدينه بوصول محمد ج ا 23 عاما الى مستشفي منية النصر المركزي والمقيم بقريه الحميديه التابعة للمركز في حاله اعياء شديد وهبوط فى الدوره الدمويه "ادعاء تناوله قرص لحفظ الغلاء" الحبة السامة".

وتوفي عند وصوله المستشفى حيث تدهورت حالته. وبسؤال والده أفاد بأن نجله كان يعاني من مرض نفسي تم دخول الجنه مشرحه المستشفى تحت تصرف النيابه لاجراء للتصريح بالدفن وحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة العامة.