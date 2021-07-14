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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سائق توك بأحد مراكز الدقهليه بخرطوش على يد طالب جامعي

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب سائق توك توك بإحدى مراكز الدقهلية بطلق خرطوش على يد طالب جامعي وحرر محضر بالواقعة.
 

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اختارها اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود بلاغ لمركز لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول عبدالمنعم م م  مصطفي  ٢٣عاما سائق توك توك ، ومقيم عزبة " الجزار " دائرة مركز شربين ٠ مصابا برش خرطوش 
بالبطن ( إدعاء تعدى ) 
بإنتقال الضباط والفحص وسؤاله ٠٠ قرر بأنه أثناء قيادته التوك توك خاصته وسيره به بأحد شوارع بندر شربين 
واثناء قيام  نصر ر س ٢٠ عاما طالب بكلية الدراسات الإسلامية ، ومقيم قرية " الضهرية " دائرة المركز 
بالعبث بسلاح ناري " فرد خرطوش " خرجت طلقه منه تجاهه محدثا إصابته ، وأتهم المذكور بالتسبب في إحداث إصابته . 
أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم - وبمواجهته ٠، اعترف بارتكاب الواقعة . 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم ، وتم العرض علي النيابة العامة .
 

سائق توك توك خرطوش طالب الدقهلية شربين

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