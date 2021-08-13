تخفيضات على سعر إم جي 5 موديل 2021

شهدت النسخة إم جي 5 موديل 2021 انخفاضا في القيمة السعرية الخاصة بها، ولكن بشكل غير رسمي من قبل بعض تجار وموزعي السيارات، حيث شملت تلك التخفيضات جميع الفئات الثلاثة المقدمة من هذه النسخة داخل السوق المصري، و قدرت نسبة تتراوح بين 2000 إلى 5000 جنيه.

تجهيزات السيارة ام جي 5 موديل 2021

زودت السيارة ام جي 5 موديل 2021 بمحرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 120 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يدفع السيارة عبر منظومة الجر الأمامي، بينما تقدر نسبه استهلاكها من الوقود بـ 5.8/ لتر عندما تخوضو مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

كما تأتي السيارة ام جي 5 موديل 2021 عبر حزمة من مواصفات الامن و السلامة و تتضمن، فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و برنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، مع منظومة الوسائد الهوائية، و مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، بالإضافة إلى تجهيزات اخرى مثل مستشعرات الركن و كاميرا لسهولة الاصطفاف، مع إمكانية زر تفعيل و إيقاف المحرك، و فرامل يد كهربائية، و وسائد هوائية جانبية للفئة عالية التجهيز.

و تقدر نسبة طول السيارة وفقًا للقياسات الهيكلية بـ 4601 مم، و بعرض يقدر بـ 1818 مم، و 1489 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين تتسع لـ 512 لتر، إلى جانب باقة من وسائل الرفاهية و التحكم مع اختلاف كل فئة.

أسعار ام جي 5 موديل 2021 الرسمية و بعد حركة التخفيضات الغير رسمية الأخيرة :

الفئة الأولى Classic موديل 2021 بقيمة قدرها 223 الف جنيه، بينما جاءت بسعر اخر يقل بمقدار 2000 جنيه لتصل إلى 221 الف جنيه.

الفئة الثانية Comfort موديل 2021 تأتي بسعر رسمي يقدر بـ 243 الف جنيه، بينما تقدم السيارة بسعر تجاري يبلغ 241 الف جنيه، أي بقيمة تخفيض قدرها 2000 جنيه أيضا.

الفئة الثالثة Luxury موديل 2021 بسعر رسمي يبلغ 263 الف جنيه، و لكنها جاءت بسعر تجاري غير رسمي أيضا اقل بقيمة قدرها 5 الاف جنيه، ليصل سعرها إلى 258 الف جنيه.