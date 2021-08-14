بقوة 850 حصان .. هينيسي كورفيت Z06 تستعرض قدراتها المذهلة| فيديو

استطاعت إصدارات كورفيت أن تلفت انتباه الكثير من محبي عالم السيارات، نظرًا لما تتمتع به من قدرات خارقة خاصة بقوة المحرك و إمكانيات التسارع و الانطلاق، بالإضافة إلى التصميم الرياضي المبهر، و الذي تمكن من خطف الأنظار لما يتمتع به من عوامل فنية كثيرة إلى جانب الانسيابية الخاصة بالأداء و التي تمنح السيارة القدرة على التعامل مع حركة الهواء بطريقة سلسة.

و بين محبي كورفيت و تعديلات السيارات يبدو أن شركة هينسي و التي تعد واحدة من رواد هذا المجال سوفد تدهش متابعيها بالعديد من المفاجأت، حيث تأتي بالسيارة كورفيت C7 Z06 عبر حزمة من التعديلات القوية و المثيرة للانتباه، و ظهر ذلك من خلال مقطع فيديو نشر عبر القناة الخاصة بـ Hennessey Performance على موقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE.

قدرات كورفيت C7 Z06 المذهلة

تعتمد السيارة كورفيت C7 Z06 على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 650 حصان، و ذلك مع حزمة HPE850 القياسية، بينما تمكنت هينسي من وضع بصمتها الفريدة لتزيد من قدرات السيارة لتصل إلى قوة قدرها 850 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 969 نيوتن/متر عند 4300 لفة في الدقيقة.

حيث عملت هينسي على ترقية نوابض الصمامات، و الرافعات وأذرع الدفع، بالإضافة إلى رؤوس الأسطوانات و البكرة السفلية، إلى جانب استخدام رؤوس الفولاذ المقاوم للصدأ التي تعتمد على منظومة الأنابيب الطويلة، مع نظام التدفق العالي المبادل للحرارة، و نظام حث الهواء عالي التدفق، و عمود الحدبات المخصص.

و مع هذه الترقيات القوية تستطيع السيارة كورفيت C7 Z06 من قطع مسافة الربع ميل خلال فترة زمنية قدرها 10.3 ثانية فقط، بينما تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.6 ثانية فقط.