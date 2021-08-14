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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الدفع الرباعي .. سعر و مواصفات جيب رانجلر 2021 في الكويت

لعشاق الدفع الرباعي
لعشاق الدفع الرباعي .. سعر و مواصفات جيب رانجلر 2021

تحظى إصدارات العلامة التجارية جيب، على شعبية كبيرة وسط محبي السيارات الرياضية، نسبة إلى تصميمها القوي إلى جانب قدرات الدفع الرباعية، و التي تمنحها الأفضلية في التعامل معر الطرق الوعرة و الكثير من التحديات، بالإضافة إلى التجهيزات المطروحة داخل كل اصدار.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر و مواصفات جيب رانجلر Unlimited موديل 2021  في الكويت.

 

مواصفات السيارة  جيب رانجلر Unlimited موديل 2021  

 

تأتي السيارة جيب رانجلر Unlimited موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، يعتمد على منظومة الدفع الكلي للعجلات، بسعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 285 حصان، و 353 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء.

بينما تصل السرعة القصوى لـ جيب رانجلر Unlimited موديل 2021 إلى 185 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك القدرات الفنية المطروحة داخل السيارة، فتستطيع أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 7 ثوان فقط، مع اطلالة خارجية تعتمد على مصابيح جيب الدائرية، و واجهة متعددة المقاطع، مع صادم امامي بارز، و عجلات رياضية كبيرة الحجم مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم انيق.

و تقدر القياسات الهيكلية لـ جيب رانجلر Unlimited موديل 2021  بنسبة طول بلغت 4.173 متر، و بعرض يقدر بـ 1.877 متر، و 1.842 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.423 متر، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 362 لتر.

أسعار السيارة جيب رانجلر Unlimited موديل 2021في السوق الكويتي 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل UNLIMITED 2021 محرك 3600 CC بسعر 13,295 دينار.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SAHARA 2021 محرك 3600 CC بسعر 15,795 دينار.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل UNLIMITED 2021 محرك 3600 CC بسعر 16,795 دينار.

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