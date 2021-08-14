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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسية شعرية وعروض فنية بثقافة القليوبية

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة أمسية شعرية أدارتها الشاعرة نجاح علي، بحضور شعراء وضيوف النادي ومنهم محمد زغلة، محمد عبيد، طارق التركي، فيفي إسماعيل، ناهد فتحي، محمد كامل، أشرف سليمان، أشرف كامل؛ كما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر أمسية شعرية ومداخلات نقدية أدارها الشاعر مجدي صالح، بحضور شعراء وضيوف النادي ومنهم، سامي خليفة، محمد فوزي، محمد إسماعيل، أحمد نصر، فاطمة هزاع.

قدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بنها عرض فنى بقيادة المايسترو أحمد يسري تضمن باقة متنوعة من الأغاني، إلى جانب عرض لفيلم تسجيلي بنادي السينما بأسم "لحظات فارقة"، كما قدم فريق كورال قصر ثقافة بهتيم عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من الأغاني ومنها "قمر سيدنا النبي، الحلوة دي، أحلى أسم في الوجود" بقيادة الفنان أحمد مجدي، فيما نظمت مكتبة الطفل والشباب ببتمدة ورشة رسم للأطفال؛ وبثت صفحة الفرع الرسمية أغنية "لأجل النبي" غناء فرقة بيت ثقافة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي، وورشة حكي أعدها بيت ثقافة قها لقصة "صديقي في خطر" بصوت إيناس جميل.

وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم زيادة الوعي الأدبي الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الفنان جلال عثمان

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