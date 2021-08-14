بتكلفة 12 مليون يورو.. الدنمارك تفتتح مدرسة بدون فصول أو مقاعد دراسية

عرضت قناة "يورنيوز"، تقريرا مصورا يرصد مدرسة غريبة من نوعها في الدنمارك بدون فصول أو مقاعد للتلاميذ، بتكلفة 12 مليون يورو..

وذكر التقرير أن الدنمارك تستهدف من هذا النظام أن ترسي قواعد نظام تعليمي في المدارس يوفّر للتلاميذ بيئة مناسبة للتفوق والإبداع، وشيّدت من أجل هذه الغاية مدرسة نموذجية في مدينة فاردي في الجنوب الغربي لجوت لاند، ستكون نقطة ارتكاز للمشروع التعليمي الجديد.

وأطلقت الدنمارك، علي هذه المدرسة اسم "فيللو" علي أسم الفنان الدنماركي أوتو فيللو، وتستقبل المدرسة 900 تلميذ، وتمّ تصميم هذه المدرسة بدون فصول دراسية، أو حتى بدون مقاعد دراسية، وعوضاً عن ذلك، ثمة قاعات تتباين تجهيزاتها بحسب المواد الدراسية.

ويقول رئيس بلدية فاردي، إريك بول، :"أشعر بكثير من التفاؤل في أن تؤسس هذه المدرسة لمنهج تعليمي يستجيب لمتطلبات المستقبل، لافتاً إلى أن تكاليف بناء هذه المدرسة بلغت 12 مليون يورو.