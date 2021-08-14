السائق خرج بأعجوبة.. شاهد انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق مصر اسماعيلية الصحراوي

انقلبت منذ قليل سيارة ربع نقل أثناء مرورها على طريق مصر اسماعيلية الصحراوى امام جمعية عرابى.

وتبين انه اثناء قيادة سائق الربع نقل اختلت عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة ما نتج عنه انقلاب السيارة ولم يسفر ذلك عن أي إصابات في الارواح.

على الفور تدخل بعض المواطنين ونجحوا في إخراج السائق من تحت عجلات القيادة، كما تمكنوا من إعادة السيارة إلى وضعها الطبيعي في محاولة منهم لاعادة تشغيلها .

كما تبين ان الطريق استمر اغلاقة ما يقرب من 10 دقائق نتيجة انقلاب السيارة وبعد ذلك تم فتح الطريق من خلال المواطنين لتسهيل الحركة المرورية على طريق مصر اسماعيلية الصحراوي.

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