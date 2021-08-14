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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ رضوي الشربيني عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني  متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة أنيقة، وارتدت بلوزة ستان باللون الابيض  و بنطلون باللون البرتقالي كشف عن رشاقتها،  وأنتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عالي، ما منحها مظهرا جذابا.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رضوى الشربيني على تسريحة شعر مميزة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الجذابة التي كشفت عن جمالها .

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و علقت رضوي الشربيني علي الصورة قائلة : الألوان الملخبطه قال ايه طلعت موضه لأ وانا لبستها وبمنتهى الثقه .

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تذكرت والدتها الراحلة في ذكرى ميلادها بكلمات مؤثرة .

 

ونشرت  رضوى الشربينى صورة تجمعها بوالدتها  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت الشربيني علي الصورة قائلة: زى النهارده كنا كلنا بنحتفل بعيد ميلادك…زى النهارده كنت بقولك كل سنه و انتى أجدع وأحن و اطيب أم فى الدنيا…زى النهارده كنت بدعى ربنا انه يخليكى لينا و مايحرمناش منك…و النهارده أول مره هقولك عيدك فى الجنه يا أمى بس هفضل أقول انك أجدع و أحن واطيب ام لحد ما أموت…ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنه…ويصبرنا على فراقك.

 

ووجهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة مؤثرة لوالدتها  في مناسبة عيد الام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكتبت: " أول عيد أم من غيرك...أول مره أصحى و ما أبوسش إيدك و أقولك انك أجدع ست وأحن وأطيب أم فى الدنيا.. أول عيد أم ما أجبش فيه هديه و ورد و انتى تحضنينى و تدعيلى".

 

وتابعت رضوى الشربينى : "أول مره يا أمى وللاسف مش الاخيره...كل ثانيه و انتى أمى...كل ثانيه وانتى عيدك فى الجنه يا أمى بإذن الله".

 

ورحلت السيدة هالة أنور -والدة الإعلامية رضوى الشربيني- متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" مؤخرًا، ويستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.

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