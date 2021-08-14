أمين عام جامعة بنها : ترقية 957 موظفًا

أكدت شيرين شوقى أمين عام جامعة بنها انه جارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لترقية العاملين بمختلف قطاعات وأقسام الجامعة ، تنفيذاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية موظفي الدولة ممن أمضوا المدة القانونية المنصوص عليها للترقية.

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واشارت أمين عام الجامعة إلى أن حركة الترقيات تتضمن ترقية نحو 957 موظفًا منهم " 519 موظفًا بالمجموعات التخصصية ، 137 موظفًا بالمجموعة المكتبية ، و 259 موظفًا بالمجموعة الفنية والمهنية ، 42 بمجموعة الخدمات المعاونة وذلك بناء على الضوابط والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

وأضافت ان إدارة الجامعة حريصة على تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري والنهوض بقطاعات العمل الإدارية على كافة المستويات داخل الجامعة وكلياتها.



وفى وقت سابق عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة ، وهى التجديد لوظائف : " مدير عام مكتب رئيس الجامعة ، مدير عام أمانة المجالس ، مدير عام الشئون الطبية ، مدير عام الدراسات العليا والبحوث ، مدير عام الحسابات الخاصة ، مدير عام الشئون الإدارية ، مدير عام الشئون القانونية ، مدير عام العلاقات العامة والإعلام ، كما شمل التجديد أيضا وظائف كلا من : أمين كلية التجارة ، أمين كلية الزراعة ، أمين كلية التربية ، أمين كلية الهندسة بشبرا ، أمين كلية الآداب.



واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين للوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها ، وسرعة إنجاز الأعمال ، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.



وأكد " الجيزاوى " ، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بجامعة بنها .



يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة وعضوية الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ، والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ بكلية الحقوق ببنها.



كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضواً من الخارج ، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضواً من الخارج ، والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة عضواً من الخارج.