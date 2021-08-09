بالتعاون مع وزارة التضامن.. منح دراسية لطلاب الدراسات العليا بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها توفير منح دراسية لطلاب الدراسات العليا في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي.

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وقال الجيزاوي إن المنح الدراسية تم تخصيصها لطلاب الدراسات العليا لمرحلتى الماجستير والدكتوراه من غير المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الطب البشرى والطب البيطري والعلوم والهندسة والزراعة.



وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى أن المنح الدراسية تأتي في إطار توفير سبل الدعم ورعاية الطلاب المتفوقين بالجامعة.



من ناحية أخرى شاركت جامعة بنها في فعاليات الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية "ايديوجيت"، المقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجارى، بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية.



وشهد اليوم الأول لفعاليات المعرض توافد أعداد كبيرة من الطلاب إلى جناح جامعة بنها للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة فى مختلف التخصصات كما قام عدد من رؤساء الجامعات، وكبار رجال التعليم وقيادات جامعة بنها الحاليين والسابقين والأساتذة بزيارة جناح الجامعة في المعرض.



الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، تفقد جناح الجامعة مؤكدًا أهمية مشاركة جامعة بنها في فعاليات الملتقى من منطلق الحرص على التواصل الدائم والفعال مع الطلاب وتزويدهم بأحدث المعلومات، وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعة خاصة مع تزامن فعاليات المعرض مع استعداد الجامعات لاستقبال موسم تنسيق قبول الناجحين فى الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها ، مشيرًا إلى أن أسئلة الطلاب وأولياء أمورهم في جناح جامعة بنها عكست الاهتمام بالتعرف على البرامج الدراسية المقدمة من خلال الجامعة وبالأخص البرامج الجديدة المقدمة في مقر الجامعة فى مدينة العبور.



وأوضح "الجيزاوي" أن المعرض فرصة مهمة لتسويق مؤسسات التعليم العالي المصرية واجتذاب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.



من جانبه أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن أولياء الأمور يحرصون على اصطحاب أبنائهم لهذه الملتقيات التعليمية الهامة من أجل التعرف على البرامج الدراسية والاستفادة من المنح والعروض الأكاديمية والتدريبية المختلفة حيث يضم المعرض أجنحة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والعربية والأجنبية والتي تسعى جميعها لعرض برامجها الدراسية بشكل مبسط للطلاب لمساعدتهم في اختيار الكلية والجامعة الأنسب لهم ، مشيرا إلى أن توافد أعداد كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور على جناح جامعة بنها يوضح السمعة الطيبة التي تحظى بها الجامعة في الأوساط التعليمية.